16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юных самарцев приглашают на летние творческие мастерские в галерее "Заварка" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка уличного художника NGC_1797 В Музее "Заварка" пройдут лекции о послевоенном искусстве и о том, как кинематограф стал архивом утраченных зданий Во Всемирный день модерна в Самаре пройдет лекция о метлахской плитке В музее Рязанова пройдет лекция историков, приуроченная к Дню России

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка уличного художника NGC_1797

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 июня, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Тут был…". В экспозиции представят работы самарского уличного художника, известного под псевдонимом NGC_1797.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Художник избегает публичности, предпочитая анонимность и псевдоним. NGC_1797 — участник творческого объединения Aksometry Lab. Работает с разными медиумами — стрит-арт, живопись, инсталляция, видеоарт.

"Основная тема работ художника — отчуждение, тревожность и экзистенциальное одиночество в городе, — говорит куратор выставки Екатерина Романова. — Автор использует подъезд как пространство для выражения противостояния индивида и мегаполиса".

Образы одиноких фигур на фоне серых стен, монотонных высоток, лица без глаз — все это становится метафорой разрыва между личностью и обществом. Герой в работах художника предстает как человек потерянный и обезличенный, ощущающий тревогу и неопределенность, несмотря на постоянное окружение людей и динамичность жизни города.

Художник наполняет пространство картин текстами — короткими фразами и собственными поэтическими строчками, которые будто обращаются к прохожему: "Ты тоже чувствуешь себя одиноко?" Он напоминает, что за каждым фасадом здания скрывается чья-то история жизни, боли и одиночества. Таким образом, NGC_1797 заставляет задуматься, как мы существуем в пространстве мегаполиса и какие эмоции прячем за маской повседневности.

Выставка продлится до 29 июня. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6