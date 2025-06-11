В "ЗИМ Галерее" откроется выставка уличного художника NGC_1797

В среду, 18 июня, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Тут был…". В экспозиции представят работы самарского уличного художника, известного под псевдонимом NGC_1797.
Художник избегает публичности, предпочитая анонимность и псевдоним. NGC_1797 — участник творческого объединения Aksometry Lab. Работает с разными медиумами — стрит-арт, живопись, инсталляция, видеоарт.
"Основная тема работ художника — отчуждение, тревожность и экзистенциальное одиночество в городе, — говорит куратор выставки Екатерина Романова. — Автор использует подъезд как пространство для выражения противостояния индивида и мегаполиса".
Образы одиноких фигур на фоне серых стен, монотонных высоток, лица без глаз — все это становится метафорой разрыва между личностью и обществом. Герой в работах художника предстает как человек потерянный и обезличенный, ощущающий тревогу и неопределенность, несмотря на постоянное окружение людей и динамичность жизни города.
Художник наполняет пространство картин текстами — короткими фразами и собственными поэтическими строчками, которые будто обращаются к прохожему: "Ты тоже чувствуешь себя одиноко?" Он напоминает, что за каждым фасадом здания скрывается чья-то история жизни, боли и одиночества. Таким образом, NGC_1797 заставляет задуматься, как мы существуем в пространстве мегаполиса и какие эмоции прячем за маской повседневности.
Выставка продлится до 29 июня. Вход свободный.
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