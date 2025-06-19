16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка ко Дню семьи, любви и верности Галерея "Заварка" приглашает на пешеходную экскурсию в Рождествено В "ЗИМ Галерее" расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны В Самаре пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской" Юных самарцев приглашают на летние творческие мастерские в галерею "Заварка"

Музеи и выставки Культура

В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка ко Дню семьи, любви и верности

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 129
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. К этой дате в Тольяттинском краеведческом музее открывается персональная художественно-документальная выставка члена творческого союза художников "Солярис" Любови Авдяковой.

Идею выставки "Любовь и верность. Пять поколений Немовых-Авдяковых" придумал и реализовал Андрей Авдяков. Он также состоит в ТТСХ "Солярис" как куратор выставочных проектов. Экспозиция будет наполнена фотографиями и документами из семейных архивов, рассказывающими о жизненном и трудовом пути близких родственников Л.Авдяковой.

Ее бабушка Таня и дед Алексей вместе прожили 53 года, ее родители - 59 лет, родители А.Авдякова - 53 года, служа образцом любви и верности для своих детей и внуков. Сами Любовь и Андрей в этом году отмечают 33 года своей семьи, а их дети также берут пример со своих родителей и бабушек-дедушек.

Кроме того, особое внимание при подготовке данного проекта именно в краеведческом музее обращено на трудовой путь членов этих семей. Ведь все они работали, а представители младших поколений продолжают трудиться на ведущих предприятиях города Тольятти: АвтоВАЗ, Куйбышевазот, Тольяттиазот, "Тольяттинский Трансформатор", Синтезкаучук, судоремонтный завод, ВНИИнеруд.
Данная выставка представляет портретно-жанровые работы Любови Авдяковой. Так как она имеет возможность работать только дома, основные модели - члены семьи. Кроме того, представлены несколько новых картин и серия "Человек на своем месте".

К выставке А.Авдяков подготовил каталог и издание "Чичева Т.В. Все позабыла баба Таня (воспоминания о Великой Отечественной войне)", выпущенное к 80-летию Победы.

Открытие выставки состоится 26 июня в 16:00 в Тольяттинском краеведческом музее (бульвар Ленина, 22). Приглашаются все желающие. Выставка будет работать по 17 августа. Вход свободный.

Кроме того, 2 июля в 18:00 на выставке запланировано специальное мероприятие: кураторская экскурсия А.Авдякова и концерт ансамбля древнерусского певческого искусства "Стихира". В его исполнении прозвучат древнерусские богослужебные песнопения допетровской эпохи, духовные стихи, народные песни.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6