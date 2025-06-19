В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка ко Дню семьи, любви и верности

Во вторник, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. К этой дате в Тольяттинском краеведческом музее открывается персональная художественно-документальная выставка члена творческого союза художников "Солярис" Любови Авдяковой.

Идею выставки "Любовь и верность. Пять поколений Немовых-Авдяковых" придумал и реализовал Андрей Авдяков. Он также состоит в ТТСХ "Солярис" как куратор выставочных проектов. Экспозиция будет наполнена фотографиями и документами из семейных архивов, рассказывающими о жизненном и трудовом пути близких родственников Л.Авдяковой.

Ее бабушка Таня и дед Алексей вместе прожили 53 года, ее родители - 59 лет, родители А.Авдякова - 53 года, служа образцом любви и верности для своих детей и внуков. Сами Любовь и Андрей в этом году отмечают 33 года своей семьи, а их дети также берут пример со своих родителей и бабушек-дедушек.

Кроме того, особое внимание при подготовке данного проекта именно в краеведческом музее обращено на трудовой путь членов этих семей. Ведь все они работали, а представители младших поколений продолжают трудиться на ведущих предприятиях города Тольятти: АвтоВАЗ, Куйбышевазот, Тольяттиазот, "Тольяттинский Трансформатор", Синтезкаучук, судоремонтный завод, ВНИИнеруд.

Данная выставка представляет портретно-жанровые работы Любови Авдяковой. Так как она имеет возможность работать только дома, основные модели - члены семьи. Кроме того, представлены несколько новых картин и серия "Человек на своем месте".

К выставке А.Авдяков подготовил каталог и издание "Чичева Т.В. Все позабыла баба Таня (воспоминания о Великой Отечественной войне)", выпущенное к 80-летию Победы.

Открытие выставки состоится 26 июня в 16:00 в Тольяттинском краеведческом музее (бульвар Ленина, 22). Приглашаются все желающие. Выставка будет работать по 17 августа. Вход свободный.

Кроме того, 2 июля в 18:00 на выставке запланировано специальное мероприятие: кураторская экскурсия А.Авдякова и концерт ансамбля древнерусского певческого искусства "Стихира". В его исполнении прозвучат древнерусские богослужебные песнопения допетровской эпохи, духовные стихи, народные песни.