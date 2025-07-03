Музей Рязанова и галерея "Заварка" анонсировали программу ко Дню любви, семьи и верности

Во вторник, 8 июля, музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" организуют бесплатные мероприятий ко Дню любви, семьи и верности.
В Сквере Эльдара Рязанова в 15:00 начнется экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+). Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства.
Затем, в 16.00, пройдет мастер-класс "Маня и Ваня" (6+). Родители с детьми смогут сделать игрушку в виде бумажной куколки из детских советских журналов "Чиж" и "Мурзилка" и нарядить ее на свой вкус.
Также во вторник пройдут тематические кинопоказы. В 17.00 начнется показ фильма "Однажды двадцать лет спустя" (реж. Юрий Егоров, 1980, 12+), а в 18.30 — "Жди меня" (реж. Борис Иванов и Александр Столпер, 1943, 12+).
Вход на все мероприятия свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
В музее-галерее "Заварка" в 14.00 состоится детская экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Юные посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.
В 16:00 начнется игра "Однокоренные" (6+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников.
Вход на оба мероприятия свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее