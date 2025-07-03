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Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова и галерея "Заварка" анонсировали программу ко Дню любви, семьи и верности

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 июля, музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" организуют бесплатные мероприятий ко Дню любви, семьи и верности.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В Сквере Эльдара Рязанова в 15:00 начнется экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+). Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства.

Затем, в 16.00, пройдет мастер-класс "Маня и Ваня" (6+). Родители с детьми смогут сделать игрушку в виде бумажной куколки из детских советских журналов "Чиж" и "Мурзилка" и нарядить ее на свой вкус.
Также во вторник пройдут тематические кинопоказы. В 17.00 начнется показ фильма "Однажды двадцать лет спустя" (реж. Юрий Егоров, 1980, 12+), а в 18.30 — "Жди меня" (реж. Борис Иванов и Александр Столпер, 1943, 12+).

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В музее-галерее "Заварка" в 14.00 состоится детская экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Юные посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова.

В 16:00 начнется игра "Однокоренные" (6+) от проекта "ПроПра". В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям — узнать много нового про своих родителей и родственников.

Вход на оба мероприятия свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

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