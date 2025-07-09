В "Заварке" пройдет музыкальный концерт и фотопрогулка

В галерее "Заварка" на этой неделе запланированы концерт "Музыкальные витражи" (6+) и фотопрогулка "Деревня в городе" (12+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

В пятницу, 11 июля, в 18:30 в "Заварке" пройдет концерт "Музыкальные витражи" (6+). Его исполнят Мария Брод (скрипка, Москва) и Николай Фефилов (фортепиано, Самара) при участии Михаила Ходоша (бас-тромбон, Москва).

В программе прозвучат первая часть Сонаты № 2 соль мажор Эдварда Грига, Ларго Франческо Верачини, "Китайский тамбурин" и Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни Фрица Крейслера. Гости также услышат Меланхолическую серенаду Петра Чайковского и Фантазию на темы из оперы Жоржа Бизе "Кармен" Франца Ваксмана.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 12 июля, в 16:00 пройдет фотопрогулка "Деревня в городе" (12+). Фотопрогулка посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.

Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон). Место сбора группы — холл музея-галереи "Заварка" (ул. Самарская, 207а). Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.