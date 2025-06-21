16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк выступил генеральным партнером выставки "Русские дикие" в Музее русского импрессионизма В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка ко Дню семьи, любви и верности Галерея "Заварка" приглашает на пешеходную экскурсию в Рождествено В "ЗИМ Галерее" расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны В Самаре пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской"

Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет юбилейная выставка Евгении Тарасовой

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 27 июня, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется юбилейная выставка Евгении Тарасовой "Новый день в любимом городе" (0+).

Евгения Тарасова (Захарова) родилась в Куйбышеве в 1975 году. Она училась в изостудии, ДХШ № 1, СХУ им. Петрова-Водкина и Сам ГПУ на факультете ИЗО и ДПИ. Участник всероссийских, региональных, областных и международных выставок, более 30 персональных выставок.

Победитель Областного художественного конкурса "Премия К. П. Головкина" 2021 г. в номинации "Традиционное искусство". Постоянный участник Международной ярмарки искусств "Арт Россия" и "Арт Мир" (Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), аукциона Cristyʼs  2004–2011 гг. в Лондоне. Самый печатаемый художник в Самаре: по заказу "Сам ГЭС" за восемь лет Евгения Тарасова создала цифровые картины с видами Самары для печати на платежном документе за электроэнергию по одной за каждый месяц. Они напечатаны тиражом более 50 млн экземпляров.

Выставка "Новый день в любимом городе" является итогом 33-летней художественной деятельности и приурочена к юбилею художника. Основная тема, которая сопровождает Евгению на всем творческом пути — городской пейзаж, а именно, Самарский пейзаж, выполненный в технике цветной графики на бумаге и также на холсте акриловыми красками. Евгения использует ломаную перспективу и декоративные приемы для усиления образа. Множество деталей вынуждают зрителя долго рассматривать полотно и каждый раз открывать новые повороты сюжета.

В экспозиции представлена новая серия "Связь времен", у которой будет продолжение — три  листа "Вертикаль времени на улице В. Чкалова в Самаре".

Выставка разделена на две темы. Вторая часть — натурная живопись маслом: пленэр и натюрморт. Евгения Тарасова 11 лет является активным пленэристом. В экспозиции представлены пейзажи Крыма и натюрморты. Несколько картин написаны в соавторстве с Заслуженным художником Крыма Романом Третьяковым.

"Живопись — интереснейшее явление. Это — эмоциональный инструмент, не имеющий ни географических, ни временных, ни языковых барьеров. Она связывает между собой людей незнакомых, в разных странах и временах. Живопись живет по своим законам сотворения. И счастлив художник, прикоснувшийся к ним, и зритель, "видящий" живопись. Это и есть — Чудо живописи", — говорит Евгения Тарасова.

Выставки продлится до 22 июля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6