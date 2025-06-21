В Самаре пройдет юбилейная выставка Евгении Тарасовой

В пятницу, 27 июня, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется юбилейная выставка Евгении Тарасовой "Новый день в любимом городе" (0+).

Евгения Тарасова (Захарова) родилась в Куйбышеве в 1975 году. Она училась в изостудии, ДХШ № 1, СХУ им. Петрова-Водкина и Сам ГПУ на факультете ИЗО и ДПИ. Участник всероссийских, региональных, областных и международных выставок, более 30 персональных выставок.

Победитель Областного художественного конкурса "Премия К. П. Головкина" 2021 г. в номинации "Традиционное искусство". Постоянный участник Международной ярмарки искусств "Арт Россия" и "Арт Мир" (Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), аукциона Cristyʼs 2004–2011 гг. в Лондоне. Самый печатаемый художник в Самаре: по заказу "Сам ГЭС" за восемь лет Евгения Тарасова создала цифровые картины с видами Самары для печати на платежном документе за электроэнергию по одной за каждый месяц. Они напечатаны тиражом более 50 млн экземпляров.

Выставка "Новый день в любимом городе" является итогом 33-летней художественной деятельности и приурочена к юбилею художника. Основная тема, которая сопровождает Евгению на всем творческом пути — городской пейзаж, а именно, Самарский пейзаж, выполненный в технике цветной графики на бумаге и также на холсте акриловыми красками. Евгения использует ломаную перспективу и декоративные приемы для усиления образа. Множество деталей вынуждают зрителя долго рассматривать полотно и каждый раз открывать новые повороты сюжета.

В экспозиции представлена новая серия "Связь времен", у которой будет продолжение — три листа "Вертикаль времени на улице В. Чкалова в Самаре".

Выставка разделена на две темы. Вторая часть — натурная живопись маслом: пленэр и натюрморт. Евгения Тарасова 11 лет является активным пленэристом. В экспозиции представлены пейзажи Крыма и натюрморты. Несколько картин написаны в соавторстве с Заслуженным художником Крыма Романом Третьяковым.

"Живопись — интереснейшее явление. Это — эмоциональный инструмент, не имеющий ни географических, ни временных, ни языковых барьеров. Она связывает между собой людей незнакомых, в разных странах и временах. Живопись живет по своим законам сотворения. И счастлив художник, прикоснувшийся к ним, и зритель, "видящий" живопись. Это и есть — Чудо живописи", — говорит Евгения Тарасова.

Выставки продлится до 22 июля.