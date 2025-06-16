В Самаре пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской"

В субботу, 21 июня, в 16:00 пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная. Об этом сообщает пресс-служба музея.
До революции улица Фрунзе называлась Саратовской, а в 1915–1918 годах Челышевской. Здесь располагались многие значимые для города здания, например, театр-цирк "Олимп", Земская управа, старейшая в городе аптека, костел, единоверческая церковь. Некоторые объекты сохранились до наших дней, другие бесследно исчезли.
Экскурсанты пройдутся по улице Фрунзе и узнают ее историю через несколько эпох: дореволюционный, советский и современный периоды. Как формировалась и трансформировалась улица, когда строились ее главные архитектурные украшения, какие важные исторические события происходили здесь, в каком году улицу мостили и когда запустили первый трамвай.
Место сбора группы — музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее