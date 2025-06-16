В Самаре пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской"

В субботу, 21 июня, в 16:00 пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная. Об этом сообщает пресс-служба музея.

До революции улица Фрунзе называлась Саратовской, а в 1915–1918 годах Челышевской. Здесь располагались многие значимые для города здания, например, театр-цирк "Олимп", Земская управа, старейшая в городе аптека, костел, единоверческая церковь. Некоторые объекты сохранились до наших дней, другие бесследно исчезли.

Экскурсанты пройдутся по улице Фрунзе и узнают ее историю через несколько эпох: дореволюционный, советский и современный периоды. Как формировалась и трансформировалась улица, когда строились ее главные архитектурные украшения, какие важные исторические события происходили здесь, в каком году улицу мостили и когда запустили первый трамвай.

Место сбора группы — музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.