Юных самарцев приглашают на летние творческие мастерские в галерее "Заварка"

Музей-галерея "Заварка" запускает серию летних творческих занятий "Каникулы в Заварке" (6+).

Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова будет проводить для детей увлекательные мастер-классы, играть в озорные тематические игры, создавать вместе поделки, гулять и играть на свежем воздухе при хорошей погоде. Кроме того, юные посетители узнают историю дома Маштакова, в котором расположилась "Заварка".

Встречи пройдут со среды по пятницу — 18, 19 и 20 июня. Длительность каждой — с 10:00 до 14:00. Каждый день будет посвящен определенной теме. 18 июня дети будут делать корону правителя сказочной страны, на следующий день — мастерить ловца ветра, а в пятницу они создадут книгу летних впечатлений.

С собой нужно принести перекус и воду (в расписании есть перерыв на обед). Сопровождение взрослых не требуется. Узнать подробности можно по телефону: +7(846)202-32-17.

Стоимость участия — 500 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.