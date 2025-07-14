В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Фактура памяти"

В четверг, 17 июля, в 18.30 в культурном центре "ЗИМ Галерея" состоится открытие персональной выставки самарской художницы Алсу Коуки Амри. Проект "Фактура памяти" (12+) посвящен исследованию памяти и наследию, которое передается из поколения в поколение. В 19.00 пройдет лекция сокуратора выставки Марины Альвитр "Российское искусство: особенности и тенденции развития" (16+).
"Фактура памяти" — первая персональная выставка Алсу Коуки Амри. Художница участвовала во многих групповых выставках и проектах. Ее работы были представлены в московской галерее "Артократия" и на маркете WIN-WIN в Центре современного искусства "Винзавод", в самарской галерее "Виктория" и Сочинском художественном музее имени Жилинского, на ярмарках в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Турции.
На выставке собраны произведения Алсу разных лет, демонстрирующие ключевые этапы развития творчества художницы. Экспозиция включает работы с бумагой, парафином, цементом, керамические объекты и скульптуры, созданные из найденных предметов. Все они собраны в одну пространственную инсталляцию, которая встречает зрителя уже в коридоре галереи и ведет его в основной зал.
Проект посвящен исследованию памяти. Передающееся из поколения в поколение наследие существует не только в материальной форме, но и в виде привычек, установок, "здравого смысла". Как разобраться с этим хрупким багажом? Через художественные образы Алсу Коуки Амри предлагает внимательный и бережный путь к разбору прошлого и переосмыслению настоящего — путь, в котором каждый может увидеть собственную историю.
Проект "Фактура памяти" осуществлен при кураторской поддержке экосистемы artocratia.ru. Кураторы Марина Альвитр и Елена Арзуманова помогли художнице собрать инсталляцию в главном зале "ЗИМ Галереи" так, чтобы зритель мог максимально погрузиться в процесс переживания собственной истории и памяти.
"Мы унаследовали от предков не только вещи, но и взгляды, страхи, надежды — целый ментальный код, — говорит сокуратор выставки Елена Арзуманова. — И в этих обломках прошлого можно найти как препятствия, мешающие двигаться вперед, так и забытые сокровища, способные открыть путь к себе настоящему".
В день открытия выставки, 17 июля в 19:00 в "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция Марины Альвитр "Российское искусство: особенности и тенденции развития" (16+).
Марина Альвитр — владелец экосистемы artocratia.ru, куратор более 200 выставочных проектов в России и за рубежом, в том числе в будапештских Музее Кишцелли и Музее Людвига, галерее Kanvas (Дубай), ДК Громов (Санкт-Петербург), московских Музее ДПИ, Музее Art4 и других институциях.
В рамках выставки также планируется серия лекций по психологии и тайм-менеджменту.
Выставка продлится до 10 августа. Вход свободный.
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Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее