В Музее "Заварка" пройдут лекции о послевоенном искусстве и о том, как кинематограф стал архивом утраченных зданий

14 июня в 16:00 в Музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Послевоенное искусство в российском и мировом опыте" (16+). Ее прочитает художник, фотограф, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.
Вторая мировая и Великая Отечественная войны — страшные и трагичные события, которые потрясли все человечество. Осмысляли их люди всех профессий, в том числе художники, как в СССР, так и во всем мире. Каждый автор задавал сам себе вопрос: как говорить о трудном прошлом? Переживание этого времени и травматичная память сформировали новый язык работ.
На лекции речь пойдет об искусстве послевоенного времени. Посетители узнают, как менялось само творчество, в чем отличия работ советских авторов и их коллег из других стран, как тема войны проявляется у разных художников — Гелия Коржева, Марка Ротко, Кристиана Болтански, Ансельма Кифера, Герхарда Рихтера и других.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 15 июня, в 16:00 состоится четвертая встреча лектория "Архитектура в кадре" (12+). Ее тема — "Память и разрушения" (12+). Лекцию прочитает архитектор-реставратор Любовь Ионова.
Архитектура воспринимается статичным искусством. Ее изменения и утраты происходят постепенно, часто оставаясь незамеченными. Реставраторы анализируют эти процессы через исторические документы и чертежи, но существует еще один способ увидеть архитектуру во времени — это кино.
На лекции посетители узнают, как кинематограф стал архивом утраченных зданий, документом эпохи и инструментом реставрации. Какие старые фильмы сохранили облик разрушенной архитектуры, и как блокбастеры превращают памятники в символы апокалипсиса? А какое кино, наоборот, показывает не существовавшее прошлое? На примере таких фильмов, как "Встреча на Эльбе" (1949, 0+), "Гладиатор", (2000, 16+), "2012" (2009, 16+), "Мастер и Маргарита" (2024, 18+), Любовь Ионова расскажет о памяти, которую хранят здания, о влиянии реставрации и времени и об отражении этих процессов в кинематографе.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее