В Музее "Заварка" пройдут лекции о послевоенном искусстве и о том, как кинематограф стал архивом утраченных зданий

14 июня в 16:00 в Музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Послевоенное искусство в российском и мировом опыте" (16+). Ее прочитает художник, фотограф, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.

Вторая мировая и Великая Отечественная войны — страшные и трагичные события, которые потрясли все человечество. Осмысляли их люди всех профессий, в том числе художники, как в СССР, так и во всем мире. Каждый автор задавал сам себе вопрос: как говорить о трудном прошлом? Переживание этого времени и травматичная память сформировали новый язык работ.

На лекции речь пойдет об искусстве послевоенного времени. Посетители узнают, как менялось само творчество, в чем отличия работ советских авторов и их коллег из других стран, как тема войны проявляется у разных художников — Гелия Коржева, Марка Ротко, Кристиана Болтански, Ансельма Кифера, Герхарда Рихтера и других.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 15 июня, в 16:00 состоится четвертая встреча лектория "Архитектура в кадре" (12+). Ее тема — "Память и разрушения" (12+). Лекцию прочитает архитектор-реставратор Любовь Ионова.

Архитектура воспринимается статичным искусством. Ее изменения и утраты происходят постепенно, часто оставаясь незамеченными. Реставраторы анализируют эти процессы через исторические документы и чертежи, но существует еще один способ увидеть архитектуру во времени — это кино.

На лекции посетители узнают, как кинематограф стал архивом утраченных зданий, документом эпохи и инструментом реставрации. Какие старые фильмы сохранили облик разрушенной архитектуры, и как блокбастеры превращают памятники в символы апокалипсиса? А какое кино, наоборот, показывает не существовавшее прошлое? На примере таких фильмов, как "Встреча на Эльбе" (1949, 0+), "Гладиатор", (2000, 16+), "2012" (2009, 16+), "Мастер и Маргарита" (2024, 18+), Любовь Ионова расскажет о памяти, которую хранят здания, о влиянии реставрации и времени и об отражении этих процессов в кинематографе.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.