16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольяттинском краеведческом музее откроется выставка ко Дню семьи, любви и верности Галерея "Заварка" приглашает на пешеходную экскурсию в Рождествено В "ЗИМ Галерее" расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны В Самаре пройдет пешеходная экскурсия "История улицы Саратовской" Юных самарцев приглашают на летние творческие мастерские в галерею "Заварка"

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 293
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 22 июня, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155) пройдет лекция "Судьба Куйбышева в годы Великой Отечественной войны" (12+). Ее прочитает доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Репинецкий. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Судьба Куйбышева в годы войны уникальна. Город был не только одним из центров военно-промышленного комплекса, но и выполнял функции военной, или временной столицы. Здесь прошли единственный за годы войны военный парад и мировая премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, готовились важные дипломатические документы, а рядом располагался Безымянлаг - самый крупный в европейской части страны. Смешалось все: фраки и смокинги, фуфайки и ватники, дипломатические приемы и голодающие горожане…

Об этих и других сторонах жизни города на Волге расскажет один из главных исследователей этого периода истории Куйбышева.

Лекция приурочена ко Дню памяти и скорби - годовщине начала Великой Отечественной войны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6