В "ЗИМ Галерее" расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны

В воскресенье, 22 июня, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155) пройдет лекция "Судьба Куйбышева в годы Великой Отечественной войны" (12+). Ее прочитает доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Репинецкий. Вход свободный.
Судьба Куйбышева в годы войны уникальна. Город был не только одним из центров военно-промышленного комплекса, но и выполнял функции военной, или временной столицы. Здесь прошли единственный за годы войны военный парад и мировая премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, готовились важные дипломатические документы, а рядом располагался Безымянлаг - самый крупный в европейской части страны. Смешалось все: фраки и смокинги, фуфайки и ватники, дипломатические приемы и голодающие горожане…
Об этих и других сторонах жизни города на Волге расскажет один из главных исследователей этого периода истории Куйбышева.
Лекция приурочена ко Дню памяти и скорби - годовщине начала Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее