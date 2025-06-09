Во всемирный день модерна в Самаре пройдет лекция о метлахской плитке

Во вторник, 10 июня, в 20:00 во дворе Музея модерна пройдет лекция "Это же метлах!" (16+), приуроченная ко Всемирному дню модерна. Ее прочитает краевед, градозащитник, член Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Пузикова.

Метлахская плитка — признак эпохи. Красота и надежность напольной керамики рубежа XIX–XX веков дает возможность не только смотреть, но и ходить по прекрасному. В Самаре встречается плитка отечественных и зарубежных производителей, выполненная в разных стилях и техниках.

На лекции Елена Пузикова расскажет об истории возникновения, успеха, гибели и возрождения производства напольной метлахской плитки и примерах ее использования в Самаре, а также об очистке дореволюционной керамики на Фабрике-кухне, которой занимались волонтеры под руководством членов регионального отделения ВООПИиК.

Вход на лекцию свободный.