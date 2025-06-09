Во всемирный день модерна в Самаре пройдет лекция о метлахской плитке

Во вторник, 10 июня, в 20:00 во дворе Музея модерна пройдет лекция "Это же метлах!" (16+), приуроченная ко Всемирному дню модерна. Ее прочитает краевед, градозащитник, член Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Пузикова.
Метлахская плитка — признак эпохи. Красота и надежность напольной керамики рубежа XIX–XX веков дает возможность не только смотреть, но и ходить по прекрасному. В Самаре встречается плитка отечественных и зарубежных производителей, выполненная в разных стилях и техниках.
На лекции Елена Пузикова расскажет об истории возникновения, успеха, гибели и возрождения производства напольной метлахской плитки и примерах ее использования в Самаре, а также об очистке дореволюционной керамики на Фабрике-кухне, которой занимались волонтеры под руководством членов регионального отделения ВООПИиК.
Вход на лекцию свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее