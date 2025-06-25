Сергей Баландин проведет экскурсию по выставке в "ЗИМ Галерее"

В воскресенье, 29 июня, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет кураторская экскурсия по выставке "Им предстоял долгий путь" (18+). Ее проведет арт-критик, куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин. Вход свободный.
В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи.
Дорога становится метафорой длительного процесса изменений, разворачивающихся постепенно, шаг за шагом. Экспозиция передает атмосферу странствий, где встреча с новой реальностью обостряет восприятие, но одновременно убаюкивает. Здесь транспортное средство превращается в колыбель, а пейзажи за окном — в неясные образы сновидений. Смена обстановки всегда сопряжена с сонливостью и усталостью.
Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.
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