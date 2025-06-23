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Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет перформативная читка "Будет июльский дождь"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 июня, в 16:00 пройдет очередная встреча лектория музея Эльдара Рязанова "Феномены кино". Приглашенные гости — историк кино, научный редактор Киноартели 1895 Наталья Рябчикова и историк кино и анимации, издатель, главный редактор Киноартели 1895 Станислав Дединский. В рамках творческой встречи гости увидят перформативную читку "Будет июльский дождь" (12+).

Фото: музей Эльдара Рязанова

Авторы книги "Товарищ редактор. Зоя Богуславская и кино оттепели" (12+) и сборника "Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание" (12+) Рябчикова и Дединский представят свое исследование "тайной истории" советского кино 1960-х и расскажут о закулисных сражениях за культовые фильмы, такие, как "Андрей Рублев" (1966, 16+), "До свидания, мальчики!" (1964, 6+), "Трамвай в другие города" (1962, 16+), "Доктор Вера" (1967, 16+) и другие.

В завершении вечера пройдет перформативная читка "Будет июльский дождь" (12+) от студентов Самарского государственного института культуры под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой. Представление позволит посетителям окунуться в предысторию и атмосферу создания фильма Марлена Хуциева "Июльский дождь" (1966, 0+).

На основе фрагментов разных вариантов сценария, стенограмм обсуждений, производственных документов и отрывков из воспоминаний юные актеры расскажут, как возник замысел фильма, как он менялся в процессе написания и утверждения сценария, какие идеи казались опасными начальству и коллегам, а какие вызывали восторг. Их героями будут авторы сценария Анатолий Гребнев и Марлен Хуциев, редакторы творческого объединения киностудии "Мосфильм" и Госкино, а также персонажи из фильма — Лена, Володя, Женя, Алик и Владик.

После читки посетители смогут задать вопросы авторам сборника "Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание" (12+) — Наталье Рябчиковой и Станиславу Дединскому.

Место встречи — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207а). Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

Кроме того, напомнили в пресс-службе музея, 28 июня в 11:00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+) и мастер-класс "Сделай сам" (6+). На экскурсии посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем участники познакомятся с одной из самых популярных рубрик детского журнала "Мурзилка" — "Самоделки от Мурзилки". С помощью бумажных моделей для сборки, каждый сможет сделать свои уникальные игрушки на различную тематику.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

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