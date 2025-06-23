В Самаре пройдет перформативная читка "Будет июльский дождь"

В субботу, 28 июня, в 16:00 пройдет очередная встреча лектория музея Эльдара Рязанова "Феномены кино". Приглашенные гости — историк кино, научный редактор Киноартели 1895 Наталья Рябчикова и историк кино и анимации, издатель, главный редактор Киноартели 1895 Станислав Дединский. В рамках творческой встречи гости увидят перформативную читку "Будет июльский дождь" (12+).
Авторы книги "Товарищ редактор. Зоя Богуславская и кино оттепели" (12+) и сборника "Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание" (12+) Рябчикова и Дединский представят свое исследование "тайной истории" советского кино 1960-х и расскажут о закулисных сражениях за культовые фильмы, такие, как "Андрей Рублев" (1966, 16+), "До свидания, мальчики!" (1964, 6+), "Трамвай в другие города" (1962, 16+), "Доктор Вера" (1967, 16+) и другие.
В завершении вечера пройдет перформативная читка "Будет июльский дождь" (12+) от студентов Самарского государственного института культуры под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой. Представление позволит посетителям окунуться в предысторию и атмосферу создания фильма Марлена Хуциева "Июльский дождь" (1966, 0+).
На основе фрагментов разных вариантов сценария, стенограмм обсуждений, производственных документов и отрывков из воспоминаний юные актеры расскажут, как возник замысел фильма, как он менялся в процессе написания и утверждения сценария, какие идеи казались опасными начальству и коллегам, а какие вызывали восторг. Их героями будут авторы сценария Анатолий Гребнев и Марлен Хуциев, редакторы творческого объединения киностудии "Мосфильм" и Госкино, а также персонажи из фильма — Лена, Володя, Женя, Алик и Владик.
После читки посетители смогут задать вопросы авторам сборника "Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание" (12+) — Наталье Рябчиковой и Станиславу Дединскому.
Место встречи — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207а). Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.
Кроме того, напомнили в пресс-службе музея, 28 июня в 11:00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+) и мастер-класс "Сделай сам" (6+). На экскурсии посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем участники познакомятся с одной из самых популярных рубрик детского журнала "Мурзилка" — "Самоделки от Мурзилки". С помощью бумажных моделей для сборки, каждый сможет сделать свои уникальные игрушки на различную тематику.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее