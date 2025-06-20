ОТП Банк выступил генеральным партнером выставки "Русские дикие" в Музее русского импрессионизма

С 18 июня по 25 сентября в Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие" - масштабный проект о русских и европейских художниках-фовистах. Генеральным партнером выставки выступил ОТП Банк.
Экспозиция посвящена художникам, которые в начале XX века первыми осознанно отказались от академических правил живописи. Их резкие цветовые контрасты, свобода форм и эмоций стали вызовом традиционному искусству и до сих пор вдохновляют тех, кто ищет свой путь.
Так же как художники-фовисты, раздвигавшие границы привычного, ОТП Банк верит в силу индивидуального подхода и нестандартных решений. Поддержка проекта стала логичным продолжением философии банка - помогать людям смелее смотреть на мир и открывать новые возможности.
"Фовизм - это про смелость, про цвет, про отказ от шаблонов. Нам близка такая энергия, потому что в ОТП Банке мы поддерживаем клиентов в их стремлении мыслить шире и действовать свободно, - говорит Евгения Чурбанова, директор дирекции маркетинга и связей с общественностью ОТП Банка. - Мы рады стать частью проекта, который вдохновляет на перемены и помогает взглянуть на мир по-новому".
Специально к выставке ОТП Банк совместно с музеем подготовил два арт-пространства для посетителей.
На первом этаже гостей ждет арт-бокс с оригинальными артефактами, вдохновленными фовизмом. Их можно не только рассматривать, но и буквально "войти" в композицию - прикоснуться к искусству и почувствовать себя его частью.
На третьем этаже работает летняя веранда ОТП Банка - место для отдыха, обсуждений и вдохновения. Удобные шезлонги, пуфы и коктейльные столики, увлекательные игры и фотозона с отображением полета креативных идей - все пространство веранды пропитано духом смелости и свободы.
ОТП Банк приглашает гостей познакомиться с искусством, которое когда-то изменило визуальный язык целой эпохи, и найти в нем вдохновение для собственных смелых решений - в жизни, бизнесе, творчестве.
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