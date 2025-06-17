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Музеи и выставки Культура

Галерея "Заварка" приглашает на пешеходную экскурсию в Рождествено

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 июня, в 14:00 музей-галерея "Заварка" организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено. Тема — "Ближайшая ЗаВолга" (12+). Экскурсию проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Фото: галерея Заварка

Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России. Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков.

Рекомендуем взять с собой удобную обувь для прогулок, головные уборы и воду. Место встречи — Речной вокзал у главного входа (причал № 1).

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

"Просим обратить внимание — переправа в Рождествено оплачивается отдельно", — предупреждают организаторы.

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