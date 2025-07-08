Музей Рязанова проведет пешеходную экскурсию "Самара кондитерская"

В четверг, 10 июля, в 18:30 пройдет пешеходная экскурсия "Самара Кондитерская" (12+). Ее проведет экскурсовод музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости — в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.