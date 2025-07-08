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Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова проведет пешеходную экскурсию "Самара кондитерская"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 июля, в 18:30 пройдет пешеходная экскурсия "Самара Кондитерская" (12+). Ее проведет экскурсовод музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости — в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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