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Музеи и выставки Культура

"ЗИМ Галерея" проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
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В четверг, 26 июня, в 18.30 от центрального входа в самарский филиал Третьяковки стартует пешеходная экскурсия "От Фабрики-кухни до "Рашпиля" (12+), организованная "ЗИМ Галереей". Прогулку по знаковым архитектурным объектам на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина проведет экскурсовод бюро "Город-курорт" Алла Борисова.

Экскурсия "От Фабрики-кухни до "Рашпиля" создана на основе авторского аудиогида, разработанного историком архитектуры Арменом Арутюновым специально для концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея". В прошлом году цикл экскурсий на основе аудиогида проходил с июня по октябрь в рамках фестиваля "ЗИМфест. Наследие модернизма".

За одну прогулку экскурсанты познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры.

Участие в прогулке бесплатное, но необходимо пройти регистрацию по ссылке.

"Количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться на мероприятие, только если вы действительно сможете его посетить", — уточняют организаторы.

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