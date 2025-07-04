В областной библиотеке открылась выставка произведений Ивана и Ольги Мельников

В четверг, 3 июля, в галерее "Новое пространство" Самарской областной библиотеки открылась выставка супругов Мельниковых "Статика в динамике" (12+).
Скульптор Иван Мельников — заслуженный художник России, член Союза художников России и действительный член Петровской академии наук и искусств. Его область — монументальная и станковая пластика. Улицы Самары украшают такие его работы как скульптурная композиция "Аленький цветочек", памятники Владимиру Высоцкому, Сергию Радонежскому. Мельников воссоздал скульптуры военных около окружного дома офицеров и создал композицию, посвященную черным гусарам. На выставке можно встретить некоторые из этих работ в миниатюре.
Также представлены скульптуры Мельникова из дерева, среди них "Ромео и Джульетта", "Покрова".
"Конечно, это не вся коллекция, — признается автор, — многое еще хранится в мастерской".
Скульптуры Ивана гармонируют с гобеленами его супруги Ольги, которая в своих работах рассуждает на темы природы, религии и семьи. Как делится сама Ольга, поддержка мужа для нее очень важна: "Творить рядом с таким человеком абсолютно несложно. Это такая творческая сила".
Экспозиция будет действовать до 2 августа. Вход свободный.
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