В музее им. Алабина откроется выставка о человеке в городском пространстве

В четверг, 3 июля, в 18:30, в музее им. Алабина откроется выставка "Человек в городе" (0+) от Самарского регионального отделения Союза художников России.

Выставка продолжает совместный проект музея и Самарского регионального отделения СХР. Она представляет собой исследование того, как человек ощущает себя в городском пространстве. Основная цель проекта — продемонстрировать отношение современных художников к жизни в городской среде, визуально раскрыть особенности существования в городе.

"Город и человек находятся в постоянном диалоге и взаимодействие. Город влияет на человека, а человек меняет город и меняется сам. Выставка предоставляет уникальную возможность задуматься, как мы воспринимаем окружающий нас мир и какие изменения в нем вызываем сами", — рассказывают организаторы.

Работы представят 27 художников — членов СХР: Галина Суздальцева, Николай Лукашук, Ольга Абраменкова, Владимир Башкиров, Василий Акинин, Андрей Мишагин, Ирина Князева, Александр Бондаренко, Елена Макеева, Максим Рассказов, Светлана Щеглова, Полина Горецкая, Анна Сливкова, Евгения Тарасова, Юлия Кузнецова, Наталья Шепелева, Игорь Доний, Илья Милакин, Светлана Кузина, Екатерина Смирнова-Львовская, Елена Малыгина, Вадим Силантьев, Андрей Сараев, Елена Махова, Денис Бердников, Данила Сотников, Роман Третьяков (Заслуженный художник Крыма).