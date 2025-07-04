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Музеи и выставки Культура

"И я вам тоже желаю стать космосом": в ЗИМ галерее открылась выставка Ксении Кобачек

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 июля, в ЗИМ галерее открылась выставка Ксении Кобачек "Осторожно, хрупкое!" (12+).

Фото: Татьяна Козлова

Ксению Кобачек назвали "крепко сколоченным знаниями мастером", за ее плечами Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина и Российская академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Однако сама художница признается, что старается понемногу избавляться от строгой академичности.

Ксения провела для гостей мини-экскурсию по своим работам и начала с серии автопортретов. "Я не была у психолога, но мне важно какие-то свои чувства, переживания и проблемы пережить, попробовать их визуализировать на холсте", — прокомментировала Ксения. Центральная работа в композиции и называется "Осторожно, хрупкое!", она говорит о самоощущении художника в мире. А идея для названия пришла случайно — Ксения заметила, как на пвз такой меткой помечают некоторые товары.

Больше половины экспозиции занимают портреты зумеров, моделями для которых стали ученики Ксении. "Спасибо моим котам, я так называю своих студентов", — сказала автор в начале открытия.

Совмещая современный реализм с упрощенными фонами, Ксения выходит за рамки классической школы, через образы студентов рассуждает на темы первой любви, игровой зависимости, ухода в цифровую реальность, нового молодежного языка: "Практически все мое творчество занимает изучение зумеров, наблюдение за ними".

Заключительной частью экскурсии стала группа работ, выполненных в небольшом формате. Они посвящены детству, воссозданию атмосферы старых фотографий.

"Здесь в центре портрет уже взрослой меня, он как бы зацикливает эту историю. Он называется "Хотел стать космонавтом, но стал грустненьким" — это фраза, присущая миллениалам. Потому что зумеры говорят: "Хотел стать космонавтом, а стал космосом". И я вам тоже желаю стать космосом", — пожелала Ксения.

В конце экскурсии художница обратила внимание гостей на инсталляцию — разбросанные на полу бумажные самолетики с посланиями "от себя маленького себе взрослому" и предложила каждому взять себе по небольшому совету из прошлого на память.

Выставка продлится до 20 июля. Вход свободный.

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