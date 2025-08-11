В музее Модерна откроется выставочный проект "На велосипеде в космос"

В четверг, 14 августа, в 19:00 в музее Модерна (ул. Красноармейская, 15) состоится открытие нового выставочного проекта "На велосипеде в космос" (0+). Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.

На выставке можно будет увидеть уникальные модели из коллекции Политехнического музея Москвы: велосипед "бегунок" без педалей К. Драйза образца 1817 года, легендарный "костотряс" Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом, тандем, спортивно-трековые велосипеды и другие примеры XIX–XX веков. Также будут представлены архивные документы, фотографии и предметы конца XIX века, необходимые каждому велосипедисту — номера, фонари, ключи. Значительная часть выставки посвящена истории Ракетно-космического центра "Прогресс", который был эвакуирован в Куйбышев из Москвы во время Великой Отечественной войны, а в дореволюционную эпоху носил название "Дукс" и выпускал велосипеды, а не ракеты.

Выставка будет работать с 14 августа 2025 года по 1 февраля 2026 года. Вход на открытие будет свободным, в остальные дни стоимость билета составит от 150 до 250 рублей. Подробная информация — по телефону: +7 (846) 333-24-98.