Ридинг-группа, экскурсия, мастер-класс: музей Рязанова анонсировал программу на ближайшие дни

На этой неделе в музее Рязанова пройдут ридинг-группа "Читать кино" (16+), экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+) и мастер-класс "Живое оригами" (6+).

В четверг, 14 августа, в 19:00 пройдет встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Ее тема — "Что такое этика кино? "Заметки о жесте" Джорджо Агамбена" (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

С чего начинается кино? Ответ киноведов — с движения. Что находится в основании кино? Ответ исследователей — особый тип образа. Что приоткрывает кино? Ответ знатоков — опыт времени. Могут ли эти три измерения кинематографа уместиться в одном понятии? Ответ итальянского философа Джорджо Агамбена — да, могут. Сущность фильма — это жест, и именно с него начинается особая этика кино.

Встреча будет посвящена обсуждению эссе "Заметки о жесте" (1992, 16+) Агамбена, в котором предлагается оригинальное прочтение кинематографа как этического жеста. Участники смогут не только разобрать философскую мысль, но и прояснить ошибки, связанные с разговорами о морально-нравственном измерении кино.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 16 августа, музей Рязанова организует несколько мероприятий. В 11.00 состоится экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+) и мастер-класс "Живое оригами" (6+). Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем гости смогут принять участие в мастер-классе — сделать книжную закладку из бумаги в технике оригами и украсить ее на свой вкус. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

В 16.00 пройдет пешеходная экскурсия "Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

В 1960-е — 1980-е годы Куйбышев разрастался: его население значительно увеличилось, появились новые районы со своими магазинами и объектами бытового обслуживания. При этом "старые" районы города, где находились крупные магазины, кафе и рестораны, по-прежнему были центрами притяжения для советских покупателей. На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города — Куйбышева и "Ленинградке" (самарскому Арбату). Именно они сочетают как традиции дореволюционного прошлого, так и элементы советского уклада жизни.

Где можно было купить самую вкусную селедку, консервы, самарский хлеб, жаворонков, лучшие сушки и конфеты? Что такое "Брод" и в каком кафе собирались куйбышевские стиляги? В каком советском ресторане играл цыганский ансамбль? Сколько стоили эскимо и вареная колбаса? Экскурсанты узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.