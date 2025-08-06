Третьяковка в Самаре запускает Лабораторию для подростков "Выходи во двор"

В понедельник, 11 августа, филиал Третьяковской галереи в Самаре откроет коллаборацию с проектной школой для подростков "Каскад. Проект как метод" (Москва).
Ребят 14—17 лет приглашают в Лабораторию для подростков "Выходи во двор" с 11 по 16 августа.
"Вдохновляемся зданием и уличным пространством Третьяковской галереи и через медиумы современного искусства наполняем его новыми смыслами. В течение недели ребята познакомятся с художественными и музыкальными методами "присвоения" пространства. Работа с памятью и знаками места, создание временных арт-объектов и звуковых маршрутов, художественные интервенции и музыкальные импровизации — будем фантазировать, замечать, исследовать, выражать себя в диалоге со средой", — рассказывают организаторы.
Финалом программы станет pop-up выставка и хэппенинг, приглашающие посетителей Третьяковской галереи и прохожих к проживанию нового опыта.
Ведущие: Кристина Шабанова — художница, куратор подростковых образовательных программ (Новосибирск); Ника Ваксенбург — руководитель образовательных проектов, руководитель музыкального проекта "Кассета" для подростков, авторского хора и программ по импровизации. Продюсер лаборатории — Даша Вирцер.
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