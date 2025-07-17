В "ЗИМ Галерее" пройдут выставка проектной фотографии и фестиваль зинов

В среду, 23 июля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроются выставка Школы проектной фотографии "Пока никто не видит" (18+) и фестиваль зинов и фотокниг "Жердела" (18+). Вход свободный.
Школа проектной фотографии базируется в самарской галерее "Виктория" с 2016 г., а с 2022 г. существует онлайн-группа, что позволяет объединить жителей разных городов и стран. Работы участников курсов школы находятся в коллекциях Музея современного искусства "Гараж" (Москва), Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург), галереи "Виктория" (Самара) и других институций.
Проектная фотография - это художественное высказывание, цельный проект на определенную тему, который в качестве основы использует фотографию. На выставке авторы из разных городов представят свои проекты - инсталляции, объекты, сайт-специфик проекты, персональные и групповые зины - о сокровенном и скрытом. В этом году отдельные участники предлагают не только смотреть на работы, но и взаимодействовать с ними: копать, забираться, раскрашивать, рассказывать, трогать и листать.
Участники выставки - Лана Глюк (Москва), Наталия Дудина (Екатеринбург), Мария Ковалевская (Санкт-Петербург), Ангелина Кокорева (Самара), Варвара Макарова (Самара), Михаил Попов (Самара), Екатерина Путря (Санкт-Петербург), Наталья Шульгина (Самара) и другие.
Выставка продлится до 3 августа. Куратор - руководитель Школы проектной фотографии Кристина Сырчикова.
Одновременно с выставкой в "ЗИМ Галерее" откроется фестиваль зинов и фотокниг. Зины - авторские печатные издания, которые выпускаются небольшими тиражами и зачастую производятся художниками, фотографами и писателями вручную.
"Жердела" (диалектное название сорта мелкого абрикоса) - ежегодный фестиваль, основанный художницей и куратором Лерой Кругловой в 2022 г. в Ростове-на-Дону. За четыре года он проводился также в Краснодаре, Москве и Ставрополе.
В Самаре "Жердела" пройдет впервые благодаря Школе проектной фотографии. На фестивале, который состоит из конкурса, выставки и публичной программы, представят зины, фотокниги, независимые журналы, книги художника и комиксы более чем 100 авторов со всей России. Большинство работ выпущено в 2025 году.
Выставки будут работать на двух площадках: в "ЗИМ Галерее" (23-27 июля) и независимом книжном магазине "Зеленая Дама" (24 июля - 6 августа). В рамках публичной программы пройдет экскурсия с участием авторов, а также выступят самарские спикеры, которые занимаются самиздат-культурой: авторы, лекторы, коллекционеры и независимые издатели.
Программа фестиваля "Жердела" в Самаре (вход на все мероприятия свободный)
Культурный центр "ЗИМ Галерея" (улица Ново-Садовая, 106, корпус 155)
23 июля в 19:00 открытие фестиваля зинов и фотокниг "Жердела".
24 июля в 16:00 экскурсия Анастасии Гумаровой по выставке фестиваля "Жердела" (18+). Анастасия Гумарова - кандидат философских наук, ведущий библиотекарь московской библиотеки №180 им. Н.Ф.Федорова. Фотограф, автор зинов, выпускница Школы проектной фотографии.
24 июля в 19:00 лекция искусствоведа Дарьи Волковой "Русская футуристическая книга - синтез искусств и хулиганства" (12+). Книги поэтов-футуристов, созданные в соавторстве с главными художниками начала ХХ века, стали полигоном для самых смелых художественных экспериментов. Редкие треш-издания - один из ключей к пониманию искусства русского авангарда. Это бунт против эстетики, стихокартины на обоях, фантики, пуговицы и другое баловство. На лекции гости познакомятся с историей феномена и смогут полистать репринты изданий 1910-х.
25 июля в 19:00 встреча с Ильей Михеевым "Самиздат как стратегия архивации и расширения медиума выставки в независимых пространства" (18+). Художник, сокуратор самарских независимых пространств ОССИ "МИ" и ХЗ "Старуха" расскажет о возможных стратегиях самиздата на примере DIY-документации выставок, литературных произведений, исследовательских зинов и экспериментальных газет. Каким образом низовое производство зинов может быть стратегией архивации искусства и способом демократичного распространения информации? И как это может перерасти в полноценное независимое издательство? Эти вопросы будут затронуты на встрече в формате беседы.
26 июля в 15:00 артист-ток с Натальей Мадильян "Путь к персональной фотокниге" (18+). Наталья Мадильян - художница, фотограф, дизайнер. Живет и работает в Ижевске и Абхазии. Она снимала проект о людях, насекомых и деревьях в Абхазии и решила пройти с ним путь до книги. Во время артист-тока Мадильян расскажет о сложностях создания проекта и о том, чем серия фотографий отличается от книжного формата. Кроме того, посетители услышат о разных подходах к фотокнигам и опыте участия художницы в воркшопе Photobook as object в Токио. Также гостям покажут книгу из первого тиража автора и макеты новых изданий, которые она вскоре планирует выпустить.
26 июля в 17:00 экскурсия по выставке фестиваля "Жердела" с участием авторов (18+).
26 июля в 19:00 лекция Лексея Конькова (dethrood) "Полная хронология пиксель-арт-комиксов" (16+). Лексей Коньков (dethrood) - самарский междисциплинарный художник, исследователь направления пиксель-арт (цифрового искусства, которое основывается на ограничениях растровых редакторов: палитры и инструментов). На лекции он расскажет о представителях пиксель-арт-комиксов 1989-2022 годов. Истории очевидцев и сами комиксы исследователь собирал в течение пяти лет. Также dethrood покажет свои комиксы и работы других авторов.
27 июля в 17:00 сеанс рассматривания зинов с Анастасией Альбокриновой (18+). Художница, исследовательница, куратор галереи "Виктория" и арт-директор фестиваля набережных "ВолгаФест" проведет сеанс рассматривания, чтения и обсуждения зинов необычных форм и техник изготовления из своей коллекции. Это игральные карты, кассовые чеки, рабочие тетради от авторов из разных стран и другие работы. Знакомство с ними будет более информативным для знающих английский.
27 июля в 19:00 лекция Яны Клинк "Проектное мышление. Этапы разработки любого проекта на примере разработки зина" (16+). Самарский иллюстратор, дизайнер и архитектор Яна Клинк расскажет на примере разработки зина о проектном мышлении, чем оно помогает, почему оно важно в любом проекте и что будет, если им не пользоваться.
Независимый книжный магазин "Зеленая дама" (ул. Некрасовская, 63)
24 июля в 17:00 открытие второй части фестиваля "Жердела".
26 июля в 14:00 мастер-класс Аиды Мерц "Комикс-зин из листа А4" (18+). Аида Мерц - самарский художник-иллюстратор, автор малостраничных комиксов. Работает в жанрах драмы, абсурда и романтизации повседневности. На мастер-классе участники испытают себя в роли авторов и художников, создадут собственный складывающийся комикс-плакат. Это простой и доступный способ выразить личную историю, даже если вы никогда не рисовали.
1 августа в 19:00 артист-ток с Екатериной Олениной, Наташей Прокофьевой, Екатериной Скворцовой, Натальей Шульгиной "Мистика и легенды Самарской области в самиздате" (18+). Самарская область насыщена мистическими историями. Обычно вспоминают о призраках, русалках и НЛО. Четыре художницы - Екатерина Оленина, Наташа Прокофьева, Екатерина Скворцова и Наталья Шульгина - копнули глубже и на основе таинственных событий создали зины и фотокниги. Некоторые работы существуют в единственном экземпляре.
Что на самом деле кроется за повторяющимся праздником-фестивалем "Сызранский помидор"? Что скрывают Самарская Лука и "дорога любви"? Кого местные голуби возвели в культ?
2 августа в 15:00 артист-ток с участниками Школы проектной фотографии "Коллективные зины как точка входа в зиноделие" (18+). Один из способов освоить принципы создания зинов - это групповая работа, когда материалом выступают фотографии каждого пришедшего участвовать в сборке. Как учитывать вклад каждого автора? Какие особенности есть у групповой работы? Как выбирается тема? И как можно применить опыт коллективной работы при создании персонального зина?
С 2022 г. Школа проектной фотографии проводит онлайн- и офлайн-встречи по созданию зинов для небольших групп. Получившиеся произведения обрели свое место в коллекциях Музея современного искусства "Гараж" (Москва), Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург), галереи "Виктория" (Самара), галереи "Ростов" (Ростов-на-Дону) и библиотеки Nizina (Санкт-Петербург).
На встрече можно будет задать вопросы, прокомментировать и полистать зины школы, сделанные в прошлые годы. Участники - Лана Глюк, Ангелина Кокорева, Михаил Попов, Маргарита Стулова, Ольга Фролова. Модератор - художник, выпускник и участник Школы проектной фотографии Андрей Карпов.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее