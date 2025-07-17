В "ЗИМ Галерее" пройдут выставка проектной фотографии и фестиваль зинов

В среду, 23 июля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроются выставка Школы проектной фотографии "Пока никто не видит" (18+) и фестиваль зинов и фотокниг "Жердела" (18+). Вход свободный.

Школа проектной фотографии базируется в самарской галерее "Виктория" с 2016 г., а с 2022 г. существует онлайн-группа, что позволяет объединить жителей разных городов и стран. Работы участников курсов школы находятся в коллекциях Музея современного искусства "Гараж" (Москва), Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург), галереи "Виктория" (Самара) и других институций.

Проектная фотография - это художественное высказывание, цельный проект на определенную тему, который в качестве основы использует фотографию. На выставке авторы из разных городов представят свои проекты - инсталляции, объекты, сайт-специфик проекты, персональные и групповые зины - о сокровенном и скрытом. В этом году отдельные участники предлагают не только смотреть на работы, но и взаимодействовать с ними: копать, забираться, раскрашивать, рассказывать, трогать и листать.

Участники выставки - Лана Глюк (Москва), Наталия Дудина (Екатеринбург), Мария Ковалевская (Санкт-Петербург), Ангелина Кокорева (Самара), Варвара Макарова (Самара), Михаил Попов (Самара), Екатерина Путря (Санкт-Петербург), Наталья Шульгина (Самара) и другие.

Выставка продлится до 3 августа. Куратор - руководитель Школы проектной фотографии Кристина Сырчикова.

Одновременно с выставкой в "ЗИМ Галерее" откроется фестиваль зинов и фотокниг. Зины - авторские печатные издания, которые выпускаются небольшими тиражами и зачастую производятся художниками, фотографами и писателями вручную.

"Жердела" (диалектное название сорта мелкого абрикоса) - ежегодный фестиваль, основанный художницей и куратором Лерой Кругловой в 2022 г. в Ростове-на-Дону. За четыре года он проводился также в Краснодаре, Москве и Ставрополе.

В Самаре "Жердела" пройдет впервые благодаря Школе проектной фотографии. На фестивале, который состоит из конкурса, выставки и публичной программы, представят зины, фотокниги, независимые журналы, книги художника и комиксы более чем 100 авторов со всей России. Большинство работ выпущено в 2025 году.

Выставки будут работать на двух площадках: в "ЗИМ Галерее" (23-27 июля) и независимом книжном магазине "Зеленая Дама" (24 июля - 6 августа). В рамках публичной программы пройдет экскурсия с участием авторов, а также выступят самарские спикеры, которые занимаются самиздат-культурой: авторы, лекторы, коллекционеры и независимые издатели.

Программа фестиваля "Жердела" в Самаре (вход на все мероприятия свободный)

Культурный центр "ЗИМ Галерея" (улица Ново-Садовая, 106, корпус 155)

23 июля в 19:00 открытие фестиваля зинов и фотокниг "Жердела".



24 июля в 16:00 экскурсия Анастасии Гумаровой по выставке фестиваля "Жердела" (18+). Анастасия Гумарова - кандидат философских наук, ведущий библиотекарь московской библиотеки №180 им. Н.Ф.Федорова. Фотограф, автор зинов, выпускница Школы проектной фотографии.

24 июля в 19:00 лекция искусствоведа Дарьи Волковой "Русская футуристическая книга - синтез искусств и хулиганства" (12+). Книги поэтов-футуристов, созданные в соавторстве с главными художниками начала ХХ века, стали полигоном для самых смелых художественных экспериментов. Редкие треш-издания - один из ключей к пониманию искусства русского авангарда. Это бунт против эстетики, стихокартины на обоях, фантики, пуговицы и другое баловство. На лекции гости познакомятся с историей феномена и смогут полистать репринты изданий 1910-х.

25 июля в 19:00 встреча с Ильей Михеевым "Самиздат как стратегия архивации и расширения медиума выставки в независимых пространства" (18+). Художник, сокуратор самарских независимых пространств ОССИ "МИ" и ХЗ "Старуха" расскажет о возможных стратегиях самиздата на примере DIY-документации выставок, литературных произведений, исследовательских зинов и экспериментальных газет. Каким образом низовое производство зинов может быть стратегией архивации искусства и способом демократичного распространения информации? И как это может перерасти в полноценное независимое издательство? Эти вопросы будут затронуты на встрече в формате беседы.

26 июля в 15:00 артист-ток с Натальей Мадильян "Путь к персональной фотокниге" (18+). Наталья Мадильян - художница, фотограф, дизайнер. Живет и работает в Ижевске и Абхазии. Она снимала проект о людях, насекомых и деревьях в Абхазии и решила пройти с ним путь до книги. Во время артист-тока Мадильян расскажет о сложностях создания проекта и о том, чем серия фотографий отличается от книжного формата. Кроме того, посетители услышат о разных подходах к фотокнигам и опыте участия художницы в воркшопе Photobook as object в Токио. Также гостям покажут книгу из первого тиража автора и макеты новых изданий, которые она вскоре планирует выпустить.

26 июля в 17:00 экскурсия по выставке фестиваля "Жердела" с участием авторов (18+).

26 июля в 19:00 лекция Лексея Конькова (dethrood) "Полная хронология пиксель-арт-комиксов" (16+). Лексей Коньков (dethrood) - самарский междисциплинарный художник, исследователь направления пиксель-арт (цифрового искусства, которое основывается на ограничениях растровых редакторов: палитры и инструментов). На лекции он расскажет о представителях пиксель-арт-комиксов 1989-2022 годов. Истории очевидцев и сами комиксы исследователь собирал в течение пяти лет. Также dethrood покажет свои комиксы и работы других авторов.

27 июля в 17:00 сеанс рассматривания зинов с Анастасией Альбокриновой (18+). Художница, исследовательница, куратор галереи "Виктория" и арт-директор фестиваля набережных "ВолгаФест" проведет сеанс рассматривания, чтения и обсуждения зинов необычных форм и техник изготовления из своей коллекции. Это игральные карты, кассовые чеки, рабочие тетради от авторов из разных стран и другие работы. Знакомство с ними будет более информативным для знающих английский.

27 июля в 19:00 лекция Яны Клинк "Проектное мышление. Этапы разработки любого проекта на примере разработки зина" (16+). Самарский иллюстратор, дизайнер и архитектор Яна Клинк расскажет на примере разработки зина о проектном мышлении, чем оно помогает, почему оно важно в любом проекте и что будет, если им не пользоваться.

Независимый книжный магазин "Зеленая дама" (ул. Некрасовская, 63)

24 июля в 17:00 открытие второй части фестиваля "Жердела".



26 июля в 14:00 мастер-класс Аиды Мерц "Комикс-зин из листа А4" (18+). Аида Мерц - самарский художник-иллюстратор, автор малостраничных комиксов. Работает в жанрах драмы, абсурда и романтизации повседневности. На мастер-классе участники испытают себя в роли авторов и художников, создадут собственный складывающийся комикс-плакат. Это простой и доступный способ выразить личную историю, даже если вы никогда не рисовали.

1 августа в 19:00 артист-ток с Екатериной Олениной, Наташей Прокофьевой, Екатериной Скворцовой, Натальей Шульгиной "Мистика и легенды Самарской области в самиздате" (18+). Самарская область насыщена мистическими историями. Обычно вспоминают о призраках, русалках и НЛО. Четыре художницы - Екатерина Оленина, Наташа Прокофьева, Екатерина Скворцова и Наталья Шульгина - копнули глубже и на основе таинственных событий создали зины и фотокниги. Некоторые работы существуют в единственном экземпляре.

Что на самом деле кроется за повторяющимся праздником-фестивалем "Сызранский помидор"? Что скрывают Самарская Лука и "дорога любви"? Кого местные голуби возвели в культ?

2 августа в 15:00 артист-ток с участниками Школы проектной фотографии "Коллективные зины как точка входа в зиноделие" (18+). Один из способов освоить принципы создания зинов - это групповая работа, когда материалом выступают фотографии каждого пришедшего участвовать в сборке. Как учитывать вклад каждого автора? Какие особенности есть у групповой работы? Как выбирается тема? И как можно применить опыт коллективной работы при создании персонального зина?

С 2022 г. Школа проектной фотографии проводит онлайн- и офлайн-встречи по созданию зинов для небольших групп. Получившиеся произведения обрели свое место в коллекциях Музея современного искусства "Гараж" (Москва), Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург), галереи "Виктория" (Самара), галереи "Ростов" (Ростов-на-Дону) и библиотеки Nizina (Санкт-Петербург).

На встрече можно будет задать вопросы, прокомментировать и полистать зины школы, сделанные в прошлые годы. Участники - Лана Глюк, Ангелина Кокорева, Михаил Попов, Маргарита Стулова, Ольга Фролова. Модератор - художник, выпускник и участник Школы проектной фотографии Андрей Карпов.