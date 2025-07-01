В галерее "Заварка" расскажут, где осталось детство и проведут посетителей по "Ближайшей ЗаВолге"

Музей-галерея "Заварка" анонсировал программу на ближайшую неделю. С 4 по 6 июля здесь пройдут кураторская экскурсия, выезд в Рождествено и обзорная экскурсия по дому Маштакова, передает пресс-служба учреждения.
В пятницу, 4 июля, в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.
Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 5 июля, в 14:00 состоится повтор выездной пешеходной экскурсии "Ближайшая ЗаВолга" (12+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.
Экскурсанты смогут увидеть одно из самых красивых мест Самарской области, до которого можно добраться без труда. В ходе экскурсии гости узнают историю села Рождествено, увидят старинную церковь и часть сохранившейся усадьбы графа Владимира Орлова-Давыдова, мозаичные панно на стене рыбного магазина (здание бывшего рыбного колхоза) и водонапорную башню 1907 года, винокуренный завод, который более 100 лет выпускал одну из самых качественных спиртовых продукций в России.
Кроме того, посетители пройдутся по подвесному деревянному мостику, который в народе называют Чертовым из-за прогнувшихся перекладин, и прикоснутся к гигантским волжским осокорям (тополям), которые служили вдохновением для самарских художников XIX–XX веков. Рекомендуем взять с собой удобную обувь для прогулок, головные уборы и воду. Место встречи — Речной вокзал у главного входа (причал № 1). Сбор группы — в 13.30, отправление — в 14:00. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке. Просим обратить внимание — переправа в Рождествено оплачивается отдельно.
По воскресеньям в музее-галерее "Заварка" проходят обзорные экскурсии по дому Маштакова (6+). В этом месяце они состоятся 6, 13 и 27 июля. Время начала — 16:00. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова. Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
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Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее