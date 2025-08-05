В галерее "Заварка" пройдет гастротур по традиционной еврейской кухне

Музей-галерея "Заварка" анонсировал мероприятия на ближайшие дни: здесь пройдут кураторская экскурсия и гастрономический тур.

В пятницу, 8 августа, в 18:30 в галерее "Заварка" пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.

Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 10 августа, в 14:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет гастрономический тур по традиционной еврейской кухне (12+). Мероприятие организовано совместно с сооснователем Еврейского музея Самары Юлией Коган.

Гости перенесутся в прошлое через вкус, рассказы и эмоции. Это возможность прикоснуться к культуре через гастрономию. Юлия Коган расскажет, как жили, работали и любили евреи в Российской империи, погрузит посетителей в увлекательные истории о многовековых рецептах и поможет почувствовать дух настоящего еврейского дома — теплого, мудрого и наполненного смыслами.

На мероприятии можно будет продегустировать чай "Иерусалимская Роза" и классическую еврейскую закуску из рубленой сельди. Блюдо под названием "форшмак" будет приготовлено по кошерным стандартам, чтобы максимально приблизить гостей к аутентичной атмосфере.

Вход на мероприятие — 900 рублей. Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону +7(846)202-32-17.