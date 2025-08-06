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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке "Фактура памяти"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 10 августа, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет заключительная авторская экскурсия Алсу Коуки Амри по выставке "Фактура памяти" (12+). Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В этот день пройдет финисаж проекта "Фактура памяти". Это первая персональная выставка Алсу Коуки Амри, на которой собраны произведения разных лет, демонстрирующие ключевые этапы развития творчества художницы.

Проект посвящен исследованию памяти. Передающееся из поколения в поколение наследие существует не только в материальной форме, но и в виде привычек, установок, "здравого смысла". Как разобраться с этим хрупким багажом? Через художественные образы Алсу предлагает внимательный и бережный путь к разбору прошлого и переосмыслению настоящего — путь, в котором каждый может увидеть собственную историю.

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