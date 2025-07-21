16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дальнобойщики выбирают Wink — в автомобилях КАМАЗ стали доступны онлайн-кинотеатр, музыка и книги Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф "план б." АО "Федеральная пассажирская компания" внедрила "Цифровую систему управления" с помощью Т1 Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды 5 идей, как использовать смартфон в отпуске, кроме классных фото

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф "план б."

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн расширил возможности своего флагманского тарифа "план б.", добавив в него генеративную музыкальную нейросеть Suno. Новая опция позволит пользователям создавать полноценные песни — от текстов до музыки и вокала — напрямую в Mini App Билайна в Telegram, без необходимости подключения VPN или использования сторонних приложений.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Suno занимает лидирующие позиции в мире AI-музыки. Сегодня платформа собирает 46,9 млн визитов в месяц, что значительно превышает показатели ближайших конкурентов: Udio (10,05 млн) и Soundraw (1,83 млн). Таким образом, Suno аккумулирует около 78% всего интереса к AI-музыке среди крупнейших платформ, подтверждая своё лидирующее положение в сегменте. Россия стабильно входит в ТОП-3 стран по количеству пользователей Suno, при этом около 60% аудитории платформы составляют молодые люди до 34 лет.

  • В Mini App Билайна Suno предоставляет две ключевые функции:
  • генерация песен по текстовому запросу, включая создание текста, подбор музыки, наложение вокала и эффектов в заданном жанре;
  • озвучка уже написанного текста, превращая его в полноценный музыкальный трек.

С помощью Suno клиенты "плана б." смогут, например, поздравить близких с днём рождения или другим праздником собственной песней, оживить свои стихи и превратить их в трек с музыкой и вокалом, создать необычное аудио для рилс или сторис в социальных сетях и др.

Suno стала седьмой нейросетью, доступной в "плане б.". В настоящее время пользователям тарифа доступны также ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini, Claude, Flux и Runway, обеспечивая широкие возможности работы с текстами, изображениями и фото. В среднем абоненты "плана б." совершают 1,5–2 тысячи запросов в день, из которых 52% приходится на текстовые диалоги, 21% — на генерацию изображений, 19% — на анимацию фото. Каждому пользователю "плана б." ежедневно доступно 100 запросов к нейросетям.

Подключение нейросетей в "плане б." реализовано через официальные API, при этом вся обработка запросов происходит на серверах Билайна, что позволяет пользователям работать с ИИ без необходимости подключения VPN.

Олег Решетин, заместитель гендиректора Билайна:

"Suno — лидер в области генерации музыки с использованием искусственного интеллекта. Добавление этой нейросети в "план б." соответствует нашей стратегии предоставлять клиентам доступ к передовым цифровым инструментам в удобном и привычном формате. Музыка — важная часть жизни нашей аудитории, и теперь наши пользователи могут создавать её сами, используя возможности ИИ в рамках одного тарифа".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5w4n5sf

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3