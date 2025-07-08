"Акрон" уступил тульскому "Арсеналу"

В понедельник, 7 июля, на спортивном комплексе "Рублево" в Москве прошел товарищеский матч между тольяттинским ФК "Акрон" и тульским ФК "Арсенал".
По итогам игры счет составил 0:2 в пользу "Арсенала", передает пресс-служба тольяттинского клуба. Голы со стороны противника забили Липовой и Хабибов.
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев подвел итоги очередного контрольного матча: "Мне понравился "Арсенал" — это играющая команда с достаточно подвижной средней линией. Мы получили хорошую тренировку. Для нас не первичен результат, но, когда он не довлеет, игрокам нужно показывать свои лучшие стороны. Важно, чтобы игроки, выходящие на замену и бьющиеся за место в составе, показывали свой уровень в конкуренции с командой первого дивизиона. Сегодня у многих этого не получилось".
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.