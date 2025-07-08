"Акрон" уступил тульскому "Арсеналу"

В понедельник, 7 июля, на спортивном комплексе "Рублево" в Москве прошел товарищеский матч между тольяттинским ФК "Акрон" и тульским ФК "Арсенал".

По итогам игры счет составил 0:2 в пользу "Арсенала", передает пресс-служба тольяттинского клуба. Голы со стороны противника забили Липовой и Хабибов.

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев подвел итоги очередного контрольного матча: "Мне понравился "Арсенал" — это играющая команда с достаточно подвижной средней линией. Мы получили хорошую тренировку. Для нас не первичен результат, но, когда он не довлеет, игрокам нужно показывать свои лучшие стороны. Важно, чтобы игроки, выходящие на замену и бьющиеся за место в составе, показывали свой уровень в конкуренции с командой первого дивизиона. Сегодня у многих этого не получилось".