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Футбол Спорт

"Акрон" уступил тульскому "Арсеналу"

МОСКВА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 июля, на спортивном комплексе "Рублево" в Москве прошел товарищеский матч между тольяттинским ФК "Акрон" и тульским ФК "Арсенал".

Фото: ФК Акрон

 По итогам игры счет составил 0:2 в пользу "Арсенала", передает пресс-служба тольяттинского клуба. Голы со стороны противника забили Липовой и Хабибов.

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев  подвел итоги очередного контрольного матча: "Мне понравился "Арсенал" — это играющая команда с достаточно подвижной средней линией. Мы получили хорошую тренировку. Для нас не первичен результат, но, когда он не довлеет, игрокам нужно показывать свои лучшие стороны. Важно, чтобы игроки, выходящие на замену и бьющиеся за место в составе, показывали свой уровень в конкуренции с командой первого дивизиона. Сегодня у многих этого не получилось".

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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