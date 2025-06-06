Haraba 2025: конкуренция среди продавцов на вторичном рынке растет

1 июня 2025 года прошла 6-я Федеральная конференция для профессиональных продавцов Haraba от Авито Авто. В рамках мероприятия участники обсудили тренды вторичного авторынка, трансформацию в индустрии и цифровизацию отрасли.

Конференция объединила более 1000 участников: автоэксперты, профессиональные продавцы, представители дилеров, лидеров мнений из автомобильной сферы. Мероприятие стало площадкой для обсуждения ключевых вызовов и возможностей рынка, а также формирования новой повестки в условиях стремительной трансформации индустрии.

Один из ключевых трендов рынка — растущая конкуренция и активизация частных продавцов на вторичном рынке. По данным Авито Авто, количество предложений от собственников во втором квартале 2025 года выросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Предложений от профессиональных продавцов стало больше на 15%, а от дилеров — на 12%.

Еще одна важная тенденция — значительный рост доли китайских автомобилей на вторичном рынке. Если в первом квартале 2023 года их доля составляла всего 0,8%, то уже в начале 2025 года этот показатель вырос почти в 7 раз, до 5,4%. У профессиональных продавцов динамика схожая: доля машин из Поднебесной в предложении с 0,5% до 4,4% за тот же период. Участники конференции отметили, что китайский автопром стал не просто доступной альтернативой западным брендам, но полноценным игроком, который влияет на спрос, предложение и ожидания покупателей.

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на рынок, является цифровизация. От продавцов это требует перестройки процессов, в том числе — активной работы с чатами, где сосредотачивается все больше потенциальных покупателей: доля чатов в контактах с профессиональными продавцами выросла до 57%.

Также растет роль репутации профессионалов в цифровой среде. Согласно данным AutoTrader, 97% клиентов считают, что отзывы влияют на их решение о покупке, а 84% доверяют им так же, как рекомендациям друзей. При этом 75% клиентов доверяют бизнесу, если видят положительные отзывы с рейтингом выше 4,5. По результатам исследования Авито Авто об эффективности работы над репутацией, "зеленый" (наиболее высокий) уровень позволяет увеличить количество входящих звонков на 30%. Существенно повышает доверие покупателей, способствуя росту конверсии, и отметка "Надежный партнер", которую профессиональные продавцы могут получить после верификации на платформе.

"По нашим данным 77% покупателей просматривают профиль продавца и отзывы о нем, а 45% покупателей готовы контактировать с продавцом, прошедшим верификацию на площадке. Мы считаем, что эта трансформация рынка стала возможной благодаря новым цифровым продуктам, сервисам и формированию профессионального сообщества, в котором важную роль играет в том числе наша конференция. И то, что с каждым годом интерес к ней растет, свидетельствует об изменении подхода самих игроков рынка к своему делу: они готовы улучшать качество своего сервиса и развивать репутацию, растить бизнес, обмениваться лучшими практиками с другими профессиональными участниками рынка", — отметил Сергей Хахулин, директор бизнес-направления "Профессиональные продавцы" в Авито Авто.

Одним из центральных событий конференции стала панельная дискуссия "Как расти в кризис", в которой приняли участие представители различных сегментов авторынка: Владимир Попов, руководитель Favorit Motors, Алексей Соловьев, профессиональный продавец и основатель Alexey_avto, Татьяна, сооснователь ГК Авторассрочка, и Дамир Масягутов, Автолидер 34. Одной из центральных тем стало влияние китайских автомобилей на структуру спроса и предложения, а также необходимость перестройки бизнес-моделей под новые реалии. Поднимались вопросы прозрачности сделок, включая важность честного описания состояния автомобиля. Кроме того, внимание было уделено цифровизации и использованию технологий для повышения эффективности бизнеса: от автоматизации поддержки клиентов и работы ботов до применения ИИ. Было подчеркнуто, что четкая и структурированная коммуникация с покупателями напрямую влияет на скорость и качество сделок.

"Сегодня на вторичном рынке отмечается существенный рост числа профессиональных продавцов, и радует, что многие из них стремятся к честному ведению бизнеса. Значительный вклад в этот процесс вносят популярная платформа Авито Авто со всей командой Haraba. Я уверен, что прозрачность — это неизбежное направление развития отрасли. Участники рынка, не готовые принять новые правила честной игры, рискуют остаться за бортом прогресса и упустить возможности для развития своего бизнеса и получения прибыли", — прокомментировал Алексей Соловьев, профессиональный продавец и основатель Alexey_avto.

"Haraba 2025 — одна из важных площадок для профессионального сообщества вторичного авторынка, где формируется повестка и обсуждаются стратегические изменения в отрасли. Участие в мероприятии для Pango Cars — это логичное продолжение нашей работы по развитию профессионального сегмента. Мы видим высокую ценность в объединении экспертизы, обмене практиками и совместном поиске решений в условиях усиливающейся конкуренции и цифровой трансформации рынка", — прокомментировал Антон Ганжа, руководитель автомобильной системы Pango Cars.