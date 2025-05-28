В Самаре хотят создать сервис покупки билетов на речные маршруты

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области озаботилось решением проблемы отсутствия в регионе клиентских сервисов по покупке билетов на речные маршруты. Тему обсудили на оперативном совещании правительства.

Глава минтранса Сергей Карпов говорил о необходимости создания единого портала, где пассажиры смогут бронировать или покупать билеты на речные маршруты, а также узнавать информацию о них, расписание и т.п. Однако, по его словам, следует учитывать, что зачастую поездки переносятся из-за погодных условий.

По словам министра, в этом сезоне планируется протестировать систему сервиса 2GIS для покупки билетов на речные маршруты. Однако точные сроки он не назвал.