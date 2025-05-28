В Самаре хотят создать сервис покупки билетов на речные маршруты

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области озаботилось решением проблемы отсутствия в регионе клиентских сервисов по покупке билетов на речные маршруты. Тему обсудили на оперативном совещании правительства.
Глава минтранса Сергей Карпов говорил о необходимости создания единого портала, где пассажиры смогут бронировать или покупать билеты на речные маршруты, а также узнавать информацию о них, расписание и т.п. Однако, по его словам, следует учитывать, что зачастую поездки переносятся из-за погодных условий.
По словам министра, в этом сезоне планируется протестировать систему сервиса 2GIS для покупки билетов на речные маршруты. Однако точные сроки он не назвал.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.