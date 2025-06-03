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Транспорт Транспорт и связь

Авито запускает сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей напрямую от таксопарков. Новый продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис помогает водителям быстрее находить машины, а таксопаркам — эффективнее подбирать персонал и снижать издержки, сообщили в компании.

Ранее водителям приходилось лично посещать офисы таксопарков, чтобы узнать условия аренды. Теперь всё можно сделать онлайн — это экономит время и деньги. Таксопарки, в свою очередь, получают заявки только от заинтересованных кандидатов с заполненными анкетами, что сокращает нагрузку на менеджеров.

На этапе тестирования 76% водителей отметили удобство сервиса, а 70% поставили пользовательскому опыту наивысшую оценку. Сервис доступен через мобильное приложение (iOS/Android) и веб-версию. Таксопарки могут подключиться при наличии ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Объявления с бейджем "Онлайн-бронирование" размещены в разделе "Авто под такси" — достаточно ввести этот запрос в поиске, чтобы перейти к списку актуальных предложений.

"Онлайн-бронирование меняет логику рынка: таксопарки автоматизируют подбор водителей, а водители получают гарантированный доступ к проверенным предложениям без лишних коммуникаций. Теперь достаточно одного клика, чтобы водитель увидел все условия онлайн и моментально забронировал подходящий автомобиль, а таксопарки стали получать целевые, готовые к сотрудничеству заявки. Таким образом, новый продукт создает иную модель взаимодействия между участниками рынка, где прозрачность, скорость и удобство подбора авто, и быстрый поиск водителей становятся стандартом для всех сторон. Этот запуск продолжает стратегию Авито по трансформации из классической площадки объявлений в технологическую платформу для многосоставных сделок с большим количеством участников", — комментирует Артем Егоренков, директор категории "Такси, транспорт и логистика" Авито.

Преимущества сервиса для таксопарков: платят только за успешно подобранных водителей; экономят время за счёт автоматической обработки заявок и бронирований; работают с актуальными данными об авто благодаря интеграции через API; сокращают простой машин за счёт постоянного потока кандидатов.

Преимущества для водителей: простой онлайн-поиск автомобилей с бейджем "Онлайн-бронирование"; мгновенное подтверждение условий аренды; получение машины в оговорённое время без лишних звонков и визитов; проверенные предложения авто напрямую от таксопарков.

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Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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