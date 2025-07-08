В Похвистнево при пожаре пострадал хозяин частного дома

В понедельник, 7 июля,в 18:44 на ул. Льва Толстого в Похвистнево загорелся частный дом, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Площадь возгорания составила 80 "квадратов". Локализовать пожар удалось в 19:04, полностью ликвидировать — в 19:20.
Отмечается, что при пожаре пострадал 67-летний хозяин дома.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !