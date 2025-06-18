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Транспорт Транспорт и связь

Жителям Самары и Тольятти станет доступен онлайн-заказ гибридных автомобилей в салонах МТС

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС объявляет об открытии продаж гибридных автомобилей AITO SERES в режиме онлайн через интернет-магазин в салонах МТС в Самаре и Тольятти.

Фото: предоставлено МТС

Жителям Самарской области достаточно будет оставить заявку на сайте или в салоне связи в Самаре и Тольятти, после чего специалисты дилерского центра AITO SERES свяжутся с ними, предложат тест-драйв и расскажут об условиях покупки.

В основе модельного ряда AITO SERES лежат передовые технологии последовательного гибрида, которые позволяют владельцам быть независимыми от инфраструктуры зарядных станций. Данная технология сочетает в себе преимущества как электромобилей, так и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В автомобилях AITO SERES двигатель внутреннего сгорания функционирует исключительно как генератор электроэнергии, подзаряжая аккумуляторную батарею и, таким образом, увеличивая дальность пробега. Колеса же приводятся в движение исключительно электродвигателем. Автомобиль оснащен русифицированным мультимедийным экраном, поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, а также двумя беспроводными зарядками мощностью 50 Вт.

"МТС всегда старается идти в ногу со временем и расширять ассортимент новинок, исходя из спроса людей. Электромобили и гибридные авто приходят в жизнь людей, в городах их становится всё больше, что доказывает их востребованность. Поэтому логично, что и производители авто стали рассматривать салоны МТС для того, чтобы представить свой товарный ряд и быть ближе к людям. В этом году в Санкт-Петербурге был запущен этот пилотный проект, и он показал высокий интерес клиентов к этому формату. Наша компания рассматривает возможность расширить количество торговых точек с автомобилями в других регионах страны, но уже в ближайшее время в Самаре и Тольятти можно воспользоваться этой возможностью в режиме онлайн", — комментирует директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

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