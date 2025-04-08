Куйбышевская железная дорога проведет День инноваций

21 апреля Куйбышевская железная дорога ждет производителей высокотехнологичной продукции, ученых, изобретателей, конструкторов из различных сфер деятельности на День инноваций, сообщает пресс-служба.

Прямой диалог с начальником магистрали Вячеславом Дмитриевым откроет путь к воплощению в жизнь самых смелых научно-технических проектов и идей.

Пять причин участникам заявить о себе:

— инновационную идею оценят эксперты

— получить возможность протестировать свою разработку на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги

— пройти ускоренную процедуру допуска к применению продукции

— внести свой вклад в процесс импортозамещения

— стать поставщиком для крупнейшей транспортной компании России

Для участия в Дне инноваций необходимо заполнить Яндекс-форму.