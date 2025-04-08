Куйбышевская железная дорога проведет День инноваций

21 апреля Куйбышевская железная дорога ждет производителей высокотехнологичной продукции, ученых, изобретателей, конструкторов из различных сфер деятельности на День инноваций, сообщает пресс-служба.
Прямой диалог с начальником магистрали Вячеславом Дмитриевым откроет путь к воплощению в жизнь самых смелых научно-технических проектов и идей.
Пять причин участникам заявить о себе:
— инновационную идею оценят эксперты
— получить возможность протестировать свою разработку на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги
— пройти ускоренную процедуру допуска к применению продукции
— внести свой вклад в процесс импортозамещения
— стать поставщиком для крупнейшей транспортной компании России
Для участия в Дне инноваций необходимо заполнить Яндекс-форму.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.