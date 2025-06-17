Автобусный маршрут Киров - Самара начинает работу с 25 июня

Новый автобусный маршрут №9270 Киров - Самара начинает работу с 25 июня.
Рейс будет обслуживать областное предприятие "КировПассажирАвтоТранс".
В сторону Самары автобусы будут курсировать по средам, пятницам и воскресеньям по маршруту Киров - Котельнич - Яранск - Йошкар Ола - Казань - Самара.
В сторону Кирова автобусы будут курсировать тем же маршрутом по четвергам, субботам и понедельникам.
Время отправления из Кирова в Самару и из Самары в Киров - в 21:50. Обратите внимание, что в Самаре применяется местное время (+1 час относительно московского).
Время в пути составит 14 часов, полная стоимость поездки - 3500 рублей.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.