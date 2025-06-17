Автобусный маршрут Киров - Самара начинает работу с 25 июня

Новый автобусный маршрут №9270 Киров - Самара начинает работу с 25 июня.

Рейс будет обслуживать областное предприятие "КировПассажирАвтоТранс".

В сторону Самары автобусы будут курсировать по средам, пятницам и воскресеньям по маршруту Киров - Котельнич - Яранск - Йошкар Ола - Казань - Самара.

В сторону Кирова автобусы будут курсировать тем же маршрутом по четвергам, субботам и понедельникам.

Время отправления из Кирова в Самару и из Самары в Киров - в 21:50. Обратите внимание, что в Самаре применяется местное время (+1 час относительно московского).

Время в пути составит 14 часов, полная стоимость поездки - 3500 рублей.