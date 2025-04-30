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Авито Авто упростил подачу объявлений на платформе В самарском ТТУ сменили директора "Важно увязать застройку с транспортом": реформу КРТ назвали новым шансом на развитие Безымянки На Дне инноваций КбшЖД обсудили предложения крупных промпредприятий "КП Проран" поймали на незаконной перевозке пассажиров по воде

Транспорт Транспорт и связь

Авито Авто упростил подачу объявлений на платформе

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Авито Авто частные продавцы могут теперь использовать только госномер без указания VIN-кода при создании объявления. Новая возможность делает процесс размещения объявления о продаже автомобиля еще проще и удобнее.

Госномер помнят практически все автовладельцы, в то время как для ввода VIN-кода часто требуется найти свидетельство о регистрации транспортного средства. Новый функционал автоматически определяет технические характеристики автомобиля по госномеру, что значительно ускоряет процесс создания объявления и минимизирует риск ошибок при ручном вводе данных.

С внедрением этой функции процесс размещения объявления становится еще более интуитивно понятным и простым для пользователей. Продавцу достаточно ввести госномер, после чего система самостоятельно подгрузит данные об автомобиле. Остается лишь указать пробег, добавить фотографии и цену, назначить которую поможет Авито Оценка, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта сравнив машину с другими похожими моделями и проанализировав информацию о реальных сделках. После того как цена и все другие поля заполнены, объявление готово к публикации.

В настоящий момент введение госномера без VIN-кода доступно в мобильной версии сервиса, однако в скором времени появится и в веб-версии.

"Новый функционал — часть нашей постоянной работы по совершенствованию платформы Авито Авто, направленной на создание максимально удобного сервиса как для продавцов, так и для покупателей автомобилей за счет внедрения современных технологий. Мы понимаем, что госномер запомнить гораздо проще, чем длинный набор символов VIN, и такое обновление поможет нашим пользователям экономить время и избегать ошибок при создании объявлений", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Авто.

Отметим, что при необходимости система может запросить VIN-код дополнительно, если информации по госномеру окажется недостаточно.

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