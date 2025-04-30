Авито Авто упростил подачу объявлений на платформе

На Авито Авто частные продавцы могут теперь использовать только госномер без указания VIN-кода при создании объявления. Новая возможность делает процесс размещения объявления о продаже автомобиля еще проще и удобнее.
Госномер помнят практически все автовладельцы, в то время как для ввода VIN-кода часто требуется найти свидетельство о регистрации транспортного средства. Новый функционал автоматически определяет технические характеристики автомобиля по госномеру, что значительно ускоряет процесс создания объявления и минимизирует риск ошибок при ручном вводе данных.
С внедрением этой функции процесс размещения объявления становится еще более интуитивно понятным и простым для пользователей. Продавцу достаточно ввести госномер, после чего система самостоятельно подгрузит данные об автомобиле. Остается лишь указать пробег, добавить фотографии и цену, назначить которую поможет Авито Оценка, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта сравнив машину с другими похожими моделями и проанализировав информацию о реальных сделках. После того как цена и все другие поля заполнены, объявление готово к публикации.
В настоящий момент введение госномера без VIN-кода доступно в мобильной версии сервиса, однако в скором времени появится и в веб-версии.
"Новый функционал — часть нашей постоянной работы по совершенствованию платформы Авито Авто, направленной на создание максимально удобного сервиса как для продавцов, так и для покупателей автомобилей за счет внедрения современных технологий. Мы понимаем, что госномер запомнить гораздо проще, чем длинный набор символов VIN, и такое обновление поможет нашим пользователям экономить время и избегать ошибок при создании объявлений", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Авто.
Отметим, что при необходимости система может запросить VIN-код дополнительно, если информации по госномеру окажется недостаточно.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.