Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

Во вторник, 8 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.
"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник уходит корнями в историю Древней Руси. Народная память многие века хранит образ святых благоверных Петра и Февронии Муромских, супружеский союз которых выдержал все испытания и стал символом любви, преданности и семейного счастья.
Крепкая, здоровая, дружная семья во все времена служила надежной опорой как для каждого человека, так и для всего нашего общества, основой сильной, непобедимой страны. Семейные узы скрепляют поколения, помогают сохранять духовные, национальные и культурные традиции. Именно в кругу родных и близких мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание. И именно за свои семьи, за свой дом, за нашу общую Родину - великую Россию героически сражаются сейчас участники специальной военной операции.
Сбережение семейных ценностей, благополучие каждой самарской семьи служит для нас первостепенной задачей. Всего в настоящий момент в регионе действует свыше сорока мер поддержки семей с детьми. На эти цели направляется ежегодно порядка 40 млрд рублей. С нынешнего года заработал новый национальный проект "Семья".
Особое внимание федеральные органы власти, региональное правительство уделяют многодетным семьям. С целью развития системы их поддержки и повышения статуса 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи.
Уверен, чем больше будет у нас счастливых, дружных, благополучных семей, тем крепче и сплоченнее будет наша страна.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейных радостей и уверенности в завтрашнем дне! Берегите друг друга и будьте счастливы!" - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка