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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник уходит корнями в историю Древней Руси. Народная память многие века хранит образ святых благоверных Петра и Февронии Муромских, супружеский союз которых выдержал все испытания и стал символом любви, преданности и семейного счастья.

Крепкая, здоровая, дружная семья во все времена служила надежной опорой как для каждого человека, так и для всего нашего общества, основой сильной, непобедимой страны. Семейные узы скрепляют поколения, помогают сохранять духовные, национальные и культурные традиции. Именно в кругу родных и близких мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание. И именно за свои семьи, за свой дом, за нашу общую Родину - великую Россию героически сражаются сейчас участники специальной военной операции.

Сбережение семейных ценностей, благополучие каждой самарской семьи служит для нас первостепенной задачей. Всего в настоящий момент в регионе действует свыше сорока мер поддержки семей с детьми. На эти цели направляется ежегодно порядка 40 млрд рублей. С нынешнего года заработал новый национальный проект "Семья".

Особое внимание федеральные органы власти, региональное правительство уделяют многодетным семьям. С целью развития системы их поддержки и повышения статуса 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи.

Уверен, чем больше будет у нас счастливых, дружных, благополучных семей, тем крепче и сплоченнее будет наша страна.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейных радостей и уверенности в завтрашнем дне! Берегите друг друга и будьте счастливы!" - говорится в сообщении. 

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