Над Сызранью сбито несколько БПЛА

Утром в воскресенье, 24 августа, над Самарской областью уничтожено несколько БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители", - написал губернатор.

По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших — нет.

На территории Самарской области действует режим "Ковер". Воздушное пространство временно закрыто.