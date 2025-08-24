Над Сызранью сбито несколько БПЛА

Утром в воскресенье, 24 августа, над Самарской областью уничтожено несколько БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани. В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители", - написал губернатор.
По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших — нет.
На территории Самарской области действует режим "Ковер". Воздушное пространство временно закрыто.
