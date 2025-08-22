Самарский губернатор Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев в День флага РФ

В пятницу, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа. Глава региона поздравил военнослужащих с праздником и в присутствии командования части, близких и членов семей военнослужащих вручил отличившимся бойцам государственные награды.

"Мы сегодня с вами здесь, в расположении легендарной бригады, встречаем День флага. Праздник, который олицетворяет единство русского народа, все то доброе, сильное, светлое, что было заложено нашими великими предками, что закладывалось в годы Великой Отечественной войны нашими ветеранами, что закладывалось нашим Президентом для того, чтобы страна становилась сильнее, — обратился к участникам мероприятия губернатор. — В День флага мы вспоминаем наших героев, которые отдали все силы во имя становления великой России. Мы в очередной раз напоминаем себе о том, зачем просыпаемся и идем на свое служение — потому что мы не можем подвести нашу великую историю, нашего Президента, наших жителей, наши семьи, друзей, наш мир. Мы должны идти вперед. Поздравляю вас, товарищи военнослужащие, вы опора, вы основа безопасности и успешного развития нашей страны".

Соединение имеет долгую и славную историю. В разные годы военнослужащие, исполняя свой долг, принимали участие в боевых действиях, проведении контртеррористических операций, миротворческих миссиях, охраняли военные и государственные объекты, сопровождали колонны с гуманитарными грузами, обеспечивали охрану российских представительств, выполнение специальных задач. С 24 февраля 2022 г. личный состав принимает участие в специальной военной операции, за успешное выполнение задач в зоне СВО в 2023 г. соединение награждено Орденом Кутузова.

Губернатор вручил бойцам награды, которые присуждены Указами Президента Российской Федерации: ефрейтор и рядовой награждены орденом Мужества, трое рядовых — медалью "За отвагу", один ефрейтор — медалью "За храбрость" II степени. Приказами Министра обороны РФ за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества один член соединения удостоен медали "За укрепление боевого содружества". За отличия, проявленные в ходе проведения СВО, один боец награжден медалью "Участнику специальной военной операции".

Также Вячеслав Федорищев передал для участников СВО на передовой гуманитарную помощь от Самарской области — 20 квадрокоптеров Mavic 3Т. "Прошу всех, кто сегодня уезжает по нашему поручению на линию боевого соприкосновения, передавать нашим ребятам только самые добрые слова — от наших семей, от их семей, которые их ждут, от самарцев, всех, кто искренне переживает за нашу страну. Низкий поклон от нас, они наши герои, мы ждем, когда все вернутся с победой, уверен, это будет скоро", — сказал глава региона. Он также добавил, что снабжение техникой, необходимость которой обозначат командиры воинских подразделений, будет продолжена.

В завершение торжественной части губернатор возложил цветы к памятнику воинам-разведчикам на территории соединения. Кроме того, состоялась встреча главы региона с руководством воинской части.