Вячеслав Федорищев поставил задачи перед тольяттинской "Ладой"

В четверг, 21 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейной "Лады". Вместе с председателем совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым, стратегическим партнером клуба, глава региона обсудил подготовку команды к новому чемпионату КХЛ и задачи на предстоящий сезон.
В межсезонье в "Ладе" произошли значительные изменения. Были назначены новое руководство клуба и тренерский штаб, заметно изменился состав команды.
"Фактически мы пересобрали "Ладу". Мы пригласили сильных и опытных специалистов, которые разделяют наши амбициозные планы по развитию клуба", - отметил губернатор Самарской области.
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков "Лады", подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
"Лада" не просто один из символов Самарской области - это один из символов российского спорта. Хоккейная команда - неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан, - сказал глава региона. - Здесь за клуб болеют целыми семьями, поколениями. Неоднократно общался с болельщиками и прекрасно знаю, насколько клуб для них важен".
Губернатор подчеркнул, что сегодня стоит задача совместно с партнерами "Лады" вернуть клубу былые мощь, силу и успех.
"Для этого мы создаем необходимые условия. Как и обещал, нашли клубу сильного спонсора - компанию "Полипласт". У нас большие планы по поддержке всего хоккея в регионе. Команду продолжает поддерживать и АвтоВАЗ, - сказал Вячеслав Федорищев. - В сотрудничестве мы сформировали клубу бюджет, который позволит бороться за высокие позиции. Создали условия. Теперь - дело за командой. Надеюсь, что новый сезон откроет новую страницу в истории "Лады". Вместе с многочисленными болельщиками ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед".
Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов отметил предсезонную подготовку "Лады".
"За короткое время в "Ладе" произошли положительные изменения - как в игровом плане, так и в организации работы. Это результат усилий тренерского штаба, руководства и, конечно, самих хоккеистов, - сообщил Александр Шамсутдинов. - Самарская область, город Тольятти - это регион с богатыми спортивными традициями. "Лада" обязана показывать высокие результаты, бороться в каждом матче и делать все, чтобы болельщики могли гордиться своей командой".
Первый матч нового чемпионата КХЛ "Лада" проведет 8 сентября. На родном льду автозаводцы сыграют с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка