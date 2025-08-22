16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поставил задачи перед тольяттинской "Ладой"

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 21 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с руководством, тренерским штабом и игроками хоккейной "Лады". Вместе с председателем совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым, стратегическим партнером клуба, глава региона обсудил подготовку команды к новому чемпионату КХЛ и задачи на предстоящий сезон.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В межсезонье в "Ладе" произошли значительные изменения. Были назначены новое руководство клуба и тренерский штаб, заметно изменился состав команды.

"Фактически мы пересобрали "Ладу". Мы пригласили сильных и опытных специалистов, которые разделяют наши амбициозные планы по развитию клуба", - отметил губернатор Самарской области.

Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков "Лады", подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.

"Лада" не просто один из символов Самарской области - это один из символов российского спорта. Хоккейная команда - неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан, - сказал глава региона. - Здесь за клуб болеют целыми семьями, поколениями. Неоднократно общался с болельщиками и прекрасно знаю, насколько клуб для них важен".

Губернатор подчеркнул, что сегодня стоит задача совместно с партнерами "Лады" вернуть клубу былые мощь, силу и успех.

"Для этого мы создаем необходимые условия. Как и обещал, нашли клубу сильного спонсора - компанию "Полипласт". У нас большие планы по поддержке всего хоккея в регионе. Команду продолжает поддерживать и АвтоВАЗ, - сказал Вячеслав Федорищев. - В сотрудничестве мы сформировали клубу бюджет, который позволит бороться за высокие позиции. Создали условия. Теперь - дело за командой. Надеюсь, что новый сезон откроет новую страницу в истории "Лады". Вместе с многочисленными болельщиками ждем от команды полной самоотдачи и ярких побед".

Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов отметил предсезонную подготовку "Лады".

"За короткое время в "Ладе" произошли положительные изменения - как в игровом плане, так и в организации работы. Это результат усилий тренерского штаба, руководства и, конечно, самих хоккеистов, - сообщил Александр Шамсутдинов. - Самарская область, город Тольятти - это регион с богатыми спортивными традициями. "Лада" обязана показывать высокие результаты, бороться в каждом матче и делать все, чтобы болельщики могли гордиться своей командой".

Первый матч нового чемпионата КХЛ "Лада" проведет 8 сентября. На родном льду автозаводцы сыграют с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

