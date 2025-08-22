Вячеслав Федорищев поздравил "КуйбышевАзот" с днем рождения и вручил награды лучшим специалистам

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь дня рождения завода ПАО "КуйбышевАзот" вручил награды группе лучших сотрудников предприятия, внесших вклад в развитие завода и всей промышленной отрасли региона. Завод отметил свой 59-й день рождения.
"Вы совершаете ежедневный трудовой подвиг! В достаточно непростых условиях внешних ограничений у вас получается быть командой - одной большой, замечательной командой, где ценят ветеранов, - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим. - Знаю, что здесь много людей, которые большую часть жизни отдали предприятию. Спасибо большое за ваш труд. Знаю, сколько времени и сил вкладываете в молодых специалистов, которые, приходя на предприятие, получают здесь опыт и знания".
Почетной грамотой губернатора Самарской области за большой вклад в развитие химической промышленности наградили начальника цеха ООО "Волгаферт" Сергея Акшонова. Также почетных грамот удостоены сотрудники ПАО "КуйбышевАзот": слесарь-ремонтник производства капролактама Виталий Евдокимов, старший диспетчер производственного отдела Татьяна Иоффе, аппаратчик перегонки цеха лактама №24 производства капролактама Ольга Маряшина.
ПАО "КуйбышевАзот" - один из лидеров российской химической промышленности и надежный партнер региона. Завод специализируется на производстве капролактама и продуктов его переработки, аммиака и азотных удобрений, необходимых для сельского хозяйства. Благодаря современным технологиям и строгому контролю качества предприятие занимает лидирующие позиции на рынке, способствуя развитию многих отраслей промышленности и аграрного сектора и обеспечивая стабильные рабочие места для более чем 4 500 сотрудников.
В завершение встречи губернатор выразил уверенность в том, что совместными усилиями можно добиться еще больших высот и обеспечить устойчивое развитие промышленного сектора региона.
