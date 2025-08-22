Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем государственного флага РФ

В пятницу, 22 августа, губернатор Вячеслав Федорищев обратился с поздравлением к жителям региона по случаю празднования Дня государственного флага РФ.

Глава региона подчеркнул, что День Флага - один из самых значимых праздников в России, а наряду с гербом и гимном флаг - символ мощи России, единения и сплоченности многонационального народа, помогающий стране побеждать, сохранять свою историю, суверенитет, территориальную целостность и богатые духовные традиции.

"Трехцветное полотнище, как и легендарное, овеянное ратной славой Знамя Победы, наши герои в зоне специальной военной операции водружают на освобожденных исторических российских территориях. Под триколором россияне добиваются успехов в науке, образовании, культуре и спорте, отмечают памятные даты и государственные праздники. Под нашим стягом мы строим новую Россию, в которой непреходящими ценностями являются патриотизм, народное единство, межнациональное и межконфессиональное согласие, уважение к отечественной истории, нашим вековым традициям", - добавил он.

Вячеслав Федорищев отметил, что весомый вклад в укрепление Российского государства, в преумножение его могущества вносят и жители Самарской области.

"Уверен, вместе мы добьемся достижения национальных целей развития страны, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, сделаем все от нас зависящее для решения задач СВО, обеспечения безопасной, благополучной жизни наших граждан. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и веры в большое будущее нашей Родины!" - пожелал губернатор.