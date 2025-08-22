Вячеслав Федорищев предложил реконструировать кинотеатр "Сатурн" в Тольятти

В пятницу, 22 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием посетили Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского в Тольятти.

Губернатор посетил храм академии в честь Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а также познакомился с учебным пространством Поволжской академии Святителя Алексия. Здесь глава региона осмотрел научную библиотеку, атриум, бальный и спортивный зал, студенческий клуб "Восточная башня" и террасу.

"Здесь была проведена колоссальная работа и колоссальные ресурсы были привлечены. В Тольятти живет очень много достаточно крупных промышленников, предпринимателей. И их отличает то, что они заинтересованы в развитии города. Именно поэтому здесь все так добротно сделано", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Для главы региона и митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия провели презентацию учебно-воспитательной деятельности системы непрерывного образования в академии.

Также в ходе визита обсуждалась судьба кинотеатра "Сатурн", который находится рядом с Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Глава региона предложил переформатировать давно заброшенную площадку для кинопоказов, чтобы проводящая большое количество мероприятий академия смогла вдохнуть вторую жизнь в заброшенный кинотеатр.

После посещения Поволжской академии глава региона обсудил благоустройство сквера возле нее.