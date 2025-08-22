16+
Вячеслав Федорищев предложил реконструировать кинотеатр "Сатурн" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 22 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием посетили Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского в Тольятти.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор посетил храм академии в честь Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а также познакомился с учебным пространством Поволжской академии Святителя Алексия. Здесь глава региона осмотрел научную библиотеку, атриум, бальный и спортивный зал, студенческий клуб "Восточная башня" и террасу.

"Здесь была проведена колоссальная работа и колоссальные ресурсы были привлечены. В Тольятти живет очень много достаточно крупных промышленников, предпринимателей. И их отличает то, что они заинтересованы в развитии города. Именно поэтому здесь все так добротно сделано", — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Для главы региона и митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия провели презентацию учебно-воспитательной деятельности системы непрерывного образования в академии.

Также в ходе визита обсуждалась судьба кинотеатра "Сатурн", который находится рядом с Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Глава региона предложил переформатировать давно заброшенную площадку для кинопоказов, чтобы проводящая большое количество мероприятий академия смогла вдохнуть вторую жизнь в заброшенный кинотеатр.
После посещения Поволжской академии глава региона обсудил благоустройство сквера возле нее.

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

