На Дне инноваций КбшЖД обсудили предложения крупных промпредприятий

В понедельник, 21 апреля, в Самаре на региональной площадке "Трансфер инноваций" прошел День инноваций Куйбышевской железной дороги. В рамках мероприятия начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев встретился с представителями министерства промышленности и торговли Самарской области, областной Торгово-промышленной палаты и промышленных предприятий региона, готовых предложить ультрасовременные технологии и решения для железнодорожного транспорта.
Участники смогли представить свои инновационные идеи экспертам, протестировать разработки на инфраструктуре железной дороги, пройти ускоренную процедуру допуска к применению продукции, внести вклад в процесс импортозамещения и стать поставщиками для крупнейшей транспортной компании России.
Первая часть встречи прошла в формате открытого диалога. Несколько компаний представили краткие презентации своих инновационных проектов, в частности "Система организации движения поездов при отказе технических средств с использованием искусственного интеллекта", "Удаленная диагностика козловых контейнерных кранов", "Автоматизированные захваты для тяжеловесных грузов", "Высокопрочный бетон", "Система интеллектуального распознавания и анализа речи в документированной системе регистрации служебных переговоров".
О внедрении своих разработок рассказали АО "НПЦ "Инфотранс", ООО "Инкатех", ООО "Инфосигнал". В их числе — "цифровой сигналист", система контроля виброускорений и демонстрация витрины с образцами кабелей.
По словам Вячеслава Дмитриева, каждый проект по-своему интересен, перспективен и может быть рассмотрен Куйбышевской железной дорогой в качестве одного из партнерских.
В заключение программы Дня инноваций состоялось обсуждение методов формирования системы управления инновационной деятельностью. Опытом поделились заместитель генерального директора по бизнес-сопровождению проектов ИННОХАБ Росатома Виктория Романова, а также руководитель АНО "Дирекция кампуса" (управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего") Армен Аракелян.
"День инноваций — это важнейшее мероприятие для Российских железных дорог, когда мы показываем партнерам и коллегам, что холдинг открыт для всего инновационного, для внедрения новых технологий и поддержки стартапов. Сегодня мы увидели несколько перспективных решений и уже в ходе обсуждения нашли возможные варианты их применения", — отметил Вячеслав Дмитриев в завершение встречи.
Более пяти лет Куйбышевская железная дорога занимает первое место в рейтинге инновационной деятельности ОАО "РЖД", а идеи, внедренные здесь, успешно тиражируются по сети. С 2019 г. на Куйбышевской железной дороге внедрили более 130 инновационных проектов. Для их реализации было привлечено более 280 млн рублей.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.