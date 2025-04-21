На Дне инноваций КбшЖД обсудили предложения крупных промпредприятий

В понедельник, 21 апреля, в Самаре на региональной площадке "Трансфер инноваций" прошел День инноваций Куйбышевской железной дороги. В рамках мероприятия начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев встретился с представителями министерства промышленности и торговли Самарской области, областной Торгово-промышленной палаты и промышленных предприятий региона, готовых предложить ультрасовременные технологии и решения для железнодорожного транспорта.

Участники смогли представить свои инновационные идеи экспертам, протестировать разработки на инфраструктуре железной дороги, пройти ускоренную процедуру допуска к применению продукции, внести вклад в процесс импортозамещения и стать поставщиками для крупнейшей транспортной компании России.

Первая часть встречи прошла в формате открытого диалога. Несколько компаний представили краткие презентации своих инновационных проектов, в частности "Система организации движения поездов при отказе технических средств с использованием искусственного интеллекта", "Удаленная диагностика козловых контейнерных кранов", "Автоматизированные захваты для тяжеловесных грузов", "Высокопрочный бетон", "Система интеллектуального распознавания и анализа речи в документированной системе регистрации служебных переговоров".

О внедрении своих разработок рассказали АО "НПЦ "Инфотранс", ООО "Инкатех", ООО "Инфосигнал". В их числе — "цифровой сигналист", система контроля виброускорений и демонстрация витрины с образцами кабелей.

По словам Вячеслава Дмитриева, каждый проект по-своему интересен, перспективен и может быть рассмотрен Куйбышевской железной дорогой в качестве одного из партнерских.

В заключение программы Дня инноваций состоялось обсуждение методов формирования системы управления инновационной деятельностью. Опытом поделились заместитель генерального директора по бизнес-сопровождению проектов ИННОХАБ Росатома Виктория Романова, а также руководитель АНО "Дирекция кампуса" (управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего") Армен Аракелян.

"День инноваций — это важнейшее мероприятие для Российских железных дорог, когда мы показываем партнерам и коллегам, что холдинг открыт для всего инновационного, для внедрения новых технологий и поддержки стартапов. Сегодня мы увидели несколько перспективных решений и уже в ходе обсуждения нашли возможные варианты их применения", — отметил Вячеслав Дмитриев в завершение встречи.

Более пяти лет Куйбышевская железная дорога занимает первое место в рейтинге инновационной деятельности ОАО "РЖД", а идеи, внедренные здесь, успешно тиражируются по сети. С 2019 г. на Куйбышевской железной дороге внедрили более 130 инновационных проектов. Для их реализации было привлечено более 280 млн рублей.