Жители Самарской области считают, что автомобили черного цвета меньше всего теряют в стоимости при перепродаже

Цифровая экосистема МТС на основе данных МТС AdTech проанализировала критерии выбора цвета автомобиля при продаже и влиянии его на стоимость авто.
Согласно опросу, жители Приволжского федерального округа, куда входит Самарская область, считают, что черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% респондентов, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% — белые. В рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета — так ответили 53% опрошенных, белого — 45% и серебристого — 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK — 53% респондентов, YouTube — 44% и Telegram — 29%.
При этом 55% жителей региона считают, что любимый цвет является самым главным фактором при перепродаже авто. Опрос среди жителей России подчеркивает важность цвета в выборе авто, порядка 90% россиян ориентируется в том числе на цвет машины при покупке. В числе других основных критериев выбора цвета личного транспортного средства — заметность на дороге. Жители Самарской области в числе других регионов Приволжского федерального округа оценивают заметность авто на дороге — так считает 21% респондентов.
Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.