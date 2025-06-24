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Жители Самарской области считают, что автомобили черного цвета меньше всего теряют в стоимости при перепродаже

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС на основе данных МТС AdTech проанализировала критерии выбора цвета автомобиля при продаже и влиянии его на стоимость авто.

Согласно опросу, жители Приволжского федерального округа, куда входит Самарская область, считают, что черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% респондентов, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% — белые. В рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета — так ответили 53% опрошенных, белого — 45% и серебристого — 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK — 53% респондентов, YouTube — 44% и Telegram — 29%.

При этом 55% жителей региона считают, что любимый цвет является самым главным фактором при перепродаже авто. Опрос среди жителей России подчеркивает важность цвета в выборе авто, порядка 90% россиян ориентируется в том числе на цвет машины при покупке. В числе других основных критериев выбора цвета личного транспортного средства — заметность на дороге. Жители Самарской области в числе других регионов Приволжского федерального округа оценивают заметность авто на дороге — так считает 21% респондентов.

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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