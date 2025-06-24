Жители Самарской области считают, что автомобили черного цвета меньше всего теряют в стоимости при перепродаже

Цифровая экосистема МТС на основе данных МТС AdTech проанализировала критерии выбора цвета автомобиля при продаже и влиянии его на стоимость авто.

Согласно опросу, жители Приволжского федерального округа, куда входит Самарская область, считают, что черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% респондентов, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% — белые. В рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета — так ответили 53% опрошенных, белого — 45% и серебристого — 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK — 53% респондентов, YouTube — 44% и Telegram — 29%.

При этом 55% жителей региона считают, что любимый цвет является самым главным фактором при перепродаже авто. Опрос среди жителей России подчеркивает важность цвета в выборе авто, порядка 90% россиян ориентируется в том числе на цвет машины при покупке. В числе других основных критериев выбора цвета личного транспортного средства — заметность на дороге. Жители Самарской области в числе других регионов Приволжского федерального округа оценивают заметность авто на дороге — так считает 21% респондентов.

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.