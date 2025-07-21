На сайте сервиса "Автотека" можно бесплатно проверить пробег автомобиля

Автотека, сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), объявляет о запуске новой функции — "Бесплатная проверка пробега".
По данным исследования Авито Авто и ИПСОС КОМКОН за апрель 2025 г., для покупателей пробег является одним из пяти важнейших параметров при выборе машины на вторичном рынке. Запуск новой функции в Автотеке направлен на то, чтобы увеличить прозрачность и безопасность авторынка. Этот инструмент позволяет быстро и достоверно узнать, реальный ли пробег отображается на одометре или в его истории были изменения. Для определения этого используется уникальная информация из широкой базы данных, которая Автотека подгружает из закрытых источников. В это число также входит информация от партнеров — более 4000 дилерских центров и станций технического обслуживания.
Для получения результатов пользователю необходимо войти в аккаунт Автотеки на сайте сервиса или зарегистрироваться, а затем на специальной странице сайта ввести VIN или номер кузова авто. Каждый автолюбитель может провести до трех бесплатных проверок пробега.
Если изменения показаний одометра обнаружены, то подробности эксплуатации можно узнать, заказав полный отчет Автотеки. Он содержит обширную информацию об истории автомобиля: количество владельцев, ДТП, ремонт, ограничения и многое другое. Эта информация поможет выбрать подходящее авто, а также принять взвешенное решение о покупке и минимизировать риски.
Если данных о пробеге нет, причиной может быть то, что автомобиль новый или не был на техническом обслуживании у партнеров Автотеки.
"Мы понимаем, что для многих покупателей пробег — один из самых важных параметров при выборе автомобиля, так как он наиболее существенно влияет на состояние всех элементов транспортного средства. Однако не всегда удается найти достоверную информацию о нем самостоятельно или на поиск требуется много времени и усилий, а результат оказывается неточным. Одновременная проверка по множеству официальных каналов, которую автоматически проводит Автотека, позволяет снижать вероятность ошибок и повышает точность полученных данных. Запуская бесплатную проверку пробега, мы хотим помочь автолюбителям сэкономить время и получить доступ к информации из широкой базы надежных источников, а кроме того — сделать авторынок прозрачным и безопасным. Это шаг навстречу тем, кто ценит прозрачность и удобство при выборе автомобиля", — комментирует управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.