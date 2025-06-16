Регионы догоняют столицу: аварийность премиальных авто в Краснодаре и Новосибирске почти сравнялась с Москвой

С начала 2025 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% увеличилось число ДТП с участием авто премиальных брендов. Помимо столицы в лидерах по авариям с люксовыми автомобилями Краснодарский край и Новосибирская область — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Меньше всего россияне берегут свои Mercedes-Benz.

Наибольшее количество ДТП с участием авто премиальных брендов с начала 2025 года было зафиксировано в Москве (11%), Московской области (7,7%), Краснодарском крае (7,7%), Новосибирской (3,8%), Калининградской (2,9%) и Ростовской (2,7%) областях. Чаще других участниками ДТП становились владельцы автомобилей Mercedes-Benz (39%) и BMW (22%). Аккуратнее всего свои люксовые автомобили эксплуатируют обладатели Infiniti (4,3%), Porsche (2%), Jaguar (0,6%) и HONGQI (0,3%).

Традиционно мужчины чаще попадают в ДТП, по их вине произошел 81% дорожных аварий. При этом доля женщин — виновниц ДТП с участием люксовых авто, — выше, чем в общей структуре аварийности (19% аварий с премиальными авто и 17% в целом по всем ДТП).

Доля происшествий из-за представителей корпоративных автопарков премиальных авто (в том числе такси и каршеринга бизнес-класса) составляет 14%.

По данным Страхового Дома ВСК, водители в возрасте 30-40 лет чаще всего попадают в ДТП на премиальных автомобилях — на них приходится 29% происшествий по ОСАГО. Зрелые автолюбители старше 60 лет, напротив, дорожат люксовыми автомобилями больше других — не более 11% ДТП по ОСАГО с их участием.