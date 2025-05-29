В расписании аэропорта Курумоч станет больше рейсов в Тбилиси

В первые дни летних каникул в расписании международного аэропорта Курумоч увеличится количество рейсов в Тбилиси, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С 3 июня рейсы в столицу Грузии будут осуществляться три раза в неделю — частоту полетов на данном направлении увеличит авиакомпания Red Wings. Вылет рейса запланирован по вторникам на 6:10, прибытие в Тбилиси — в 8:55. Продолжительность полета 2 часа 45 минут, рейсы выполняются на самолете Суперджет Сухой вместимостью до 100 пассажиров.

Рейсы в Тбилиси также выполняются по четвергам и субботам. Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта http://kuf.aero/schedule/, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.