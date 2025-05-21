Стали известны сроки строительства транспортно-пересадочных узлов в Самаре

В ближайшие годы в Самарской области планируется строительство только трех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Сроки обозначены в программе социально-экономического развития региона.

Два ТПУ будут расположены в Самаре. Один будет называться "Пятилетка" и располагаться в районе одноименной железнодорожной станции и станции метро "Кировская". В непосредственной близости проходят муниципальные и межмуниципальные автобусные маршруты, в шаговой доступности - троллейбус и трамвай. Целью является организация удобной пересадки пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой.

Ранее в мэрии Самары сообщали, что создание ТПУ "Пятилетка" планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает благоустройство на территории, прилегающей к пр. Кирова, площадки для отстоя автобусов и автостоянки для посетителей торгового комплекса. Площадку освободили от незаконных торговых объектов. Также выполнены работы по переносу опор освещения, ремонту ливневой канализации. В рамках второго этапа запланированы ремонтно-строительные работы по организации автобусного проезда между автостанцией и железнодорожной платформой Пятилетка. Под автомобильным мостом построят дорогу для обеспечения заезда на ТПУ с нечетной стороны пр. Кирова.



В программе социально-экономического развития региона указано, что построить ТПУ планируется в 2026 году. Через два года аналогичный объект появится в Крутых Ключах. Транспортно-пересадочный узел будет называться "Ягодное" и располагаться в районе одноименной железнодорожной станции. Под объект выбрали территорию от ж/д переезда с ул. Мира до нового проектируемого участка Северного шоссе. Работы увяжут со строительством Северного шоссе.

Еще один ТПУ построят в Новокуйбышевске, в районе железнодорожной станции Липяги. Называться они также будут одинаково. Срок строительства - 2027 год.